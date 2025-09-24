Boric alerta por “crisis de la humanidad” en Gaza y critica el negacionismo de Trump

El presidente de Chile, Gabriel Boric, exhortó en su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas que Gaza es “una crisis global porque es una crisis de la humanidad” y criticó el negacionismo de su par estadounidense, Donald Trump, frente al cambio climático.

SANTIAGO (Xinhua/NA).- “Gaza es una crisis global porque es una crisis de la humanidad. Y en esta sala, y quienes nos escuchan en sus casas, en sus delegaciones, en sus diversos países, somos, justamente, todos los seres humanos”, afirmó el mandatario del país sudamericano.

Boric apuntó que uno de los problemas que enfrentamos como humanidad es que “muchas veces el dolor engendra odio, pero debemos enfrentarlo y combatir con todas nuestras fuerzas el odio”.

“Transformar las ansias de odiar en deseo de justicia, no hacer ninguna concesión a la violencia. Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia, quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional”, aseveró.

El mandatario también comentó que llegó a la asamblea convencido de que “siempre, incluso en las condiciones y circunstancias más adversas, hay espacio para actuar de forma lúcida, colectiva, transformadora, humanitaria”.

“Que nunca la tragedia humana es inevitable. No vamos a renunciar a la esperanza de que los cambios en el mundo y que las Naciones Unidas requieren puedan suceder. Porque justamente depende de nosotros”, agregó.

Boric también aludió a Donald Trump, tras señalar: “Yo puedo y debo respetar a quien le guste más el color azul que el rojo, a quien profese una fe distinta a la mía, a quien crea que es mejor aumentar o disminuir impuestos según las circunstancias. En el fondo, puedo y debo respetar la diversidad de opiniones. Pero a la vez que respeto la diversidad de la opinión de quien piensa distinto, enfrento la insolencia de quien miente, más aún cuando aquella persona es consciente de ello”.

El presidente chileno profundizó que “se ha afirmado, en este mismo podio, hoy día, que no hay tal cosa como el calentamiento global. Esa no es una opinión, es una mentira, y las mentiras debemos combatirlas”.

“Podemos por cierto discutir cuáles son las mejores formas de enfrentar el calentamiento global, o quiénes son más responsables que otros, pero no podemos negarlo. Podemos discutir cómo los nazis llegaron a gobernar parte importante de Europa, pero no podemos negar el Holocausto. Podemos estudiar los efectos secundarios de una vacuna, pero no podemos afirmar sin pruebas que las vacunas provocan autismo”, enfatizó.

En su intervención, Boric también anunció que nominará a la expresidenta chilena Michelle Bachelet como candidata a la secretaría general de las Naciones Unidas.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Presidente de la República, Gabriel Boric Font, interviene en la 80° Asamblea General de Naciones Unidas. Presidencia de Chile.