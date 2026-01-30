Sociedad

Bonificación extra para Mipymes fueguinas

viernes 30 de enero de 2026
Diario El Sureño
El Ministerio de Producción anunció un nuevo acuerdo con el CFI donde los Programas de Asistencia Técnica provinciales serán considerados bajo la línea de «Abordaje Integral», accediendo a mejores condiciones crediticias.

USHUAIA.- El acuerdo permite a las empresas beneficiarias de los programas provinciales acceder a un monto de hasta $300 millones de pesos. El mayor atractivo radica en la tasa de interés, donde se aplicará una bonificación del 25% sobre la tasa fija durante los primeros dos años.

Entre los programas se encuentran: “Sello de Calidad Certificada”, “Orgánico Tierra del Fuego”, “Mejora de Procesos Productivos”, “Gestión Empresarial”, y “Buenas Prácticas para la Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos”.

Este financiamiento está destinado exclusivamente a la nómina de empresas que hayan participado de dichas herramientas de asistencia técnica. Una consideración a tener en cuenta, es que el propósito de las inversiones debe guardar relación con la mejora o ampliación de las capacidades productivas, tecnológicas u organizacionales de la empresa.

Para obtener más información acerca de los programas, los interesados podrán acceder al siguiente Link: https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/secretaria-de-desarrollo-productivo-y-pyme

Además, pueden comunicarse al mail: desarrolloproductivo@gmail.com, acudir de manera presencial a las siguientes direcciones: Don Bosco 614 (Ushuaia), Angela Loig 211 (Tolhuin) o Perito Moreno 519 (Río Grande).

O bien llamar a los contactos que se detallan a continuación: en Ushuaia (02901) – 423049; en Tolhuin (02901)– 492354 y en Río Grande (02964) – 422993.

