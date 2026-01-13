Bomberos Voluntarios Río Grande, balance de intervenciones

El RUBA (Registro Único de Bomberos de Argentina) es un sistema de gestión digital fundamental para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de Argentina, que centraliza y administra toda la información sobre recursos humanos, materiales y servicios prestados por los bomberos, siendo una herramienta clave para la toma de decisiones y el cumplimiento de la Ley 25054.

RIO GRANDE.- Los datos del Registro Único de Bomberos de Argentina muestran la actividad desarrollada por los Bomberos Voluntarios de Río Grande, quienes intervinieron en más de 1.500 emergencias en el 2025, sosteniendo sus servicios de seguridad con compromiso para con la comunidad.

Estadísticas

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Río Grande tuvo 1537 intervenciones durante el año, lo que representa un promedio de 4,21 servicios por día.

Accidentes de tránsito, 438 salidas, choques, vuelcos y despistes.

Servicios especiales 367 intervenciones (23,9%), tareas preventivas y operativas destinadas a garantizar la seguridad de la comunidad.

Incendios 321 salidas (20,9%), siniestros estructurales, vehiculares y forestales.

Asistencia a personas 193, (12,6%), 164 intervenciones vinculadas a factores climáticos (10,7%).

Rescates de animales 35.

Intervenciones por materiales peligrosos 19.

Las estadísticas reflejan la frecuencia de salidas del cuartel. En promedio, los bomberos atienden una emergencia cada 5 horas y 40 minutos, lo que se traduce en 128 servicios por mes y entre 29 y 30 intervenciones semanales.

El lema de los bomberos de nuestra ciudad: «Nada nos obliga».

El informe de la institución sostiene que el personal mantiene una respuesta operativa durante todo el año, afrontando situaciones de alto riesgo y brindando asistencia inmediata a la comunidad de Río Grande.

FUENTE: Asociación Bomberos Voluntarios Río Grande