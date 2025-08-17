Boluarte ratificó que Perú no cederá “ni un centímetro” de su territorio

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ratificó que su país no cederá “ni un centímetro” del territorio nacional, en alusión a la isla Chinería de la región Loreto (noreste), cuya jurisdicción ha sido cuestionada en los últimos días por Colombia.

LIMA (Xinhua/NA).- “Aquí actuamos conforme a la Constitución y al derecho internacional. No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio ni permitiremos faltas de respeto. Nuestra soberanía no está en discusión”, expresó la mandataria durante una ceremonia cívica en dicha localidad fronteriza.

Tras cuestionar que “desde hace algunos días se vienen lanzando mensajes y realizando acciones inaceptables que afectan la hermandad que une a nuestras dos naciones”, insistió en que el distrito de Santa Rosa de Loreto, que se ubica en la isla, “es y seguirá siendo peruano”.

Boluarte defendió que los tratados que fijaron los límites entre Perú y Colombia, firmados hace más de un siglo, tienen “carácter perfecto e inamovible” y respaldan el ejercicio legítimo de la jurisdicción peruana sobre ese territorio, con lo que su país actúa conforme a la Constitución y al derecho internacional.

Aprovechó para remarcar que ambas naciones mantienen lazos históricos de amistad y cooperación, y que su Gobierno fomenta un trato respetuoso entre sus pueblos.

Ese pronunciamiento llega poco después de que la cancillería de Colombia expresara preocupación por la detención de dos ciudadanos colombianos en las inmediaciones del distrito de Santa Rosa, y reiterara que no reconoce la soberanía peruana sobre la isla.

Según explicó en un comunicado, los detenidos realizaban estudios técnicos para la ampliación de un muelle en la ciudad colombiana de Leticia y que sus actividades “de ninguna manera” estaban vinculadas a actos de soberanía sobre territorio peruano.

La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez y John Amia, detenidos el 12 de agosto mientras efectuaban trabajos de medición satelital y topográfica en Santa Rosa sin los permisos correspondientes.

El Ministerio Público informó que se les investiga por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, en la modalidad de actos dirigidos a someter a la República a la dominación extranjera.

Este es el tercer episodio que ha generado fricción entre ambos países en la zona fronteriza desde que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, rechazó la semana pasada la autoridad de Perú sobre la isla Chinería.