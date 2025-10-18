Bolivia vota por un nuevo presidente: Rodrigo Paz o Jorge Quiroga

Bolivia enfrentará mañana el ballotage presidencial con las opciones de Rodrigo Paz y Jorge Quiroga.

BUENOS AIRES (NA).- Paz es el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), mientras que “Tuto” Quiroga representa a la alianza Libertad y Democracia (Libre).

Paz procura reconstruir los vínculos con Chile y los Estados Unidos y no desea romper de manera definitiva los lazos con el Movimiento al Socialismo (MAS) ni cortar en forma abrupta con los socios estratégicos China y Rusia, de acuerdo con un análisis del sitio Newsweek Argentina.

Quiroga quiere alinearse de manera absoluta con Estados Unidos e Israel, consigna el medio mencionado, incluso apartándose de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Ambas posiciones buscan conseguir el apoyo de Trump ante instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial.

En los últimos 20 años, el MAS acercó al país a China, Rusia e Irán.

En el caso específico de China, pasó a ser uno de los socios comerciales y financieros más importantes de Bolivia: le dio créditos blandos y respaldo técnico en áreas claves como el litio y la energía eléctrica.

Eso tuvo un intervalo cuando Evo Morales renunció y Jeanine Áñez tomó el poder, ya que finalizó los vínculos con Cuba, Nicaragua y Venezuela cerró la Embajada del país gobernado por Daniel Ortega y también la de Irán.

En lo que respecta a las entidades multilaterales, salió del ALBA y pasó a integrar el Grupo de Lima; luego Luis Arce, tomó las riendas del Poder Ejecutivo y volvió atrás en los puntos mencionados.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El candidato a la Presidencia de Bolivia por le Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz Pereira, reacciona frente a sus simpatizantes durante uno de los cierres de campaña, en la ciudad de El Alto, Bolivia. Foto: Xinhua/Javier Mamani/NA