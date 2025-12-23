Bolivia registra bloqueos en seis departamentos por protestas contra el fin del subsidio a los combustibles

Bolivia atraviesa una jornada de bloqueos de caminos y carreteras en seis de sus nueve departamentos, protagonizados por distintos sectores sociales que rechazan el fin del subsidio a los combustibles, una de las medidas centrales del paquete económico impulsado por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira.

BUENOS AIRES (NA).- Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó al menos 20 puntos de bloqueo activos, concentrados principalmente en La Paz, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, y en menor medida en Santa Cruz y Beni, lo que afecta la conexión entre el eje central del país y regiones productivas y fronterizas.

Paro general y reclamos sindicales

Las protestas son encabezadas por fabriles, transportistas, mineros, campesinos y organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), que declaró un paro general indefinido para exigir la abrogación del Decreto Supremo 5503, norma que elimina la subvención a los carburantes y redefine el esquema de precios internos.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, anunció en un acto cerca de la plaza Murillo, en La Paz, que la huelga se mantendrá hasta que el Gobierno dé marcha atrás con el decreto, en un contexto de fuerte despliegue policial en la sede del Ejecutivo.

Impacto regional y tensiones en el transporte

En Beni, particularmente en la ciudad de Riberalta, se cumple el tercer día consecutivo de bloqueos, con reclamos que combinan el rechazo al decreto con demandas sectoriales, como la caída del precio de la castaña. En Santa Cruz, los cortes comenzaron desde las primeras horas del lunes en San Julián, mientras que el transporte urbano lleva cuatro días sin servicio, con exigencias de aumento tarifario para compensar el encarecimiento del combustible.

En La Paz, aunque el transporte urbano retomó parcialmente su actividad tras un acuerdo inicial con el Ejecutivo, persisten denuncias por cobros excesivos en los pasajes, y una masiva marcha de mineros volvió a tensionar el centro político del país.

Postura del Gobierno

El Gobierno defendió el paquete de medidas, que además del retiro del subsidio incluye el aumento del salario mínimo, ajustes a beneficios sociales como la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto, y un “Perdonazo Tributario” para deudas previas al 31 de octubre de 2025.

Pese a la presión social y la paralización parcial del país, el Ejecutivo reiteró que no dará marcha atrás con la eliminación del subsidio y que el diálogo seguirá siendo la vía para resolver el conflicto.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Mineros cooperativistas de la ciudad de Potosí participan en una multitudiaria marcha para exigir la abrogación del Decreto Supremo 5503, de la ciudad de La Paz, Bolivia. Foto: Xinhua/Javier Mamani. /NA.