Bolivia: le cortaron la lengua a un periodista en El Alto y el Gobierno promete una investigación

Las autoridades de Bolivia investigaban en las últimas horas el ataque a un periodista en El Alto, a quien le cortaron la lengua, según informaron medios internacionales.

BUENOS AIRES (NA).- El periodista F. Jesús Z.S. fue atacado tras un acto de campaña en la ciudad de El Alto (la segunda más poblada del país, al lado de La Paz), el caso fue denunciado por organizaciones gremiales y el Gobierno condenó el hecho prometiendo una investigación, detalla el sitio RFI.

“Le cortaron la lengua con un arma cortopunzante”, denunciaron la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, en tanto que el Gobierno condenó la agresión e informó el inicio de una investigación para esclarecer el ataque.

“El caso no quedará impune. Este hecho constituye en una terrible agresión contra el trabajo de quienes conforman el gremio periodístico, y representa una amenaza directa contra la libertad de prensa y de expresión, pilares fundamentales del sistema democrático (…) No permitiremos que este atroz suceso quede en la impunidad”, señala el texto del Ministerio de Gobierno.

Secuestrado y torturado

El periodista fue interceptado el pasado 12 de febrero por un grupo de personas tras haber cubierto un acto electoral para los comicios regionales.

Se trata de un ataque de unas características inéditas, según el ex presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz.

“Es la primera vez que tenemos información de esa naturaleza, de que a un periodista le corten la lengua por la actividad periodística en sí misma, es un hecho totalmente escabroso, que no había sucedido, al menos yo no lo recuerdo”, explica a RFI Nelson Martínez.

Aunque todavía no se conocen los motivos de esta agresión, el caso podría tener relación con informaciones publicadas sobre la apropiación de terrenos.

“Intuimos que la situación tiene que ver sobre todo con el tema de los avasallamientos. Uno de los grandes problemas que tiene la ciudad de El Alto son los avasallamientos, es decir, personas que se apropian de terrenos que no tienen propiedad y que hay todo un entramado de corrupción en relación a la legitimación o intento de legitimación o uso de instrumentos falsificados para la apropiación de tierras”, agrega Martínez.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Cortaron la lengua a un periodista por una investigación que realizaba. La Confederación Nacional de la Prensa denunció el secuestro, golpiza y tortura en contra de un comunicador que desde hace varios días sufría amenazas e insultos. RC Noticias.