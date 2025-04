Bolivia envió la primera carga de exportación de chía al mercado de China

Bolivia concretó el primer envío de exportación de chía al mercado chino, marcando el inicio de una nueva etapa comercial y consolidando años de gestiones diplomáticas y esfuerzo público-privado.

BOLIVIA (Xinhua/NA).- El presidente Luis Arce fue el encargado de liderar el despacho del primer cargamento, compuesto por 25 toneladas del grano boliviano, que partió desde el parque industrial del municipio de Warnes, en el departamento de Santa Cruz (este).

El acto oficial tuvo lugar en las instalaciones de la empresa Agropecuaria Chía Corp. Bolivia S.A., una de las más de 10 compañías nacionales que ya se preparan para exportar su producción a uno de los países más poblados del mundo.

«En un hito histórico y muy importante para Bolivia, hoy enviamos el primer contenedor de semillas de chía boliviana directamente a China, con lo que consolidamos la apertura de un nuevo mercado con enorme potencial para los productos bolivianos», destacó.

A decir de Arce, no hay límites para la exportación de la chía.

«Estados Unidos impuso aranceles del 10 por ciento, pero ahora tenemos acceso a un mercado donde no se han fijado barreras», aseveró Arce, al destacar que este paso representa no solo una oportunidad comercial, sino también una redefinición geopolítica, pues destacó que América Latina ya no será más el patio trasero de los Estados Unidos.



El resultado de un proceso de negociaciones.

El acceso al mercado chino para la chía boliviana fue el resultado de un proceso que se extendió por casi seis años. Si bien los productores iniciaron gestiones de forma autónoma en 2019, fue en 2021 cuando el Gobierno asumió la tarea formalmente.

La apertura definitiva se logró el 29 de noviembre de 2024.

La chía, valorada globalmente por su alto contenido de omega 3 y propiedades nutricionales, se convierte así en una de las nuevas apuestas del agro boliviano para diversificar sus exportaciones.

Además, se confirmó durante el acto que China también habilitó el ingreso del sorgo boliviano, ampliando las oportunidades para el sector agrícola.

«Hay una política exterior muy clara del Gobierno nacional de orientarse hacia los BRICS. Este es un logro que otros países de la región aún no han podido conseguir», afirmó el mandatario.

Por su lado, el representante de Chía Corp, Julio Noguera, aseguró que este primer embarque generará una mayor inversión y empleo en Santa Cruz, mientras que Edmundo Juan Ferell, productor de chía, valoró el apoyo del Estado como fundamental para oxigenar al sector. «No podemos hacer nada solos, necesitamos seguir trabajando juntos», enfatizó.

El embajador de China en Bolivia, Wang Liang, ratificó el fortalecimiento de las relaciones comerciales bilaterales y anticipó que la apertura a productos como el sésamo y otros cultivos bolivianos está en proceso.

Reconoció la calidad de la chía boliviana y su alto valor nutricional. «Estamos satisfechos de fortalecer nuestras relaciones comerciales con Bolivia, un socio confiable y estratégico», manifestó durante el acto, reforzando el compromiso entre ambas naciones.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El mandatario boliviano junto a la directiva de Chía Corp. Bolivia S.A. FOTO: SOMOS PYMES.