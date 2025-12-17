Bolivia activa vigilancia sanitaria por primeros casos sospechosos de influenza A (H3N2), variante K

Dos Servicios Departamentales de Salud activaron hoy en Bolivia los mecanismos de vigilancia epidemiológica, tras reportar los primeros casos sospechosos de influenza A (H3N2), variante K, un subtipo de alta transmisión que encendicó alertas sanitarias en varias regiones del mundo.

LA PAZ (Xinhua/NA).- Las autoridades investigan una muerte en el departamento de Santa Cruz (este), vinculada a una viajera procedente de Japón, y mantienen bajo observación médica a seis personas en Cochabamba (centro) que dieron positivo a influenza A (H3N2) y esperan confirmación del linaje específico K.

El Servicio Departamental de Salud en Santa Cruz declaró este martes la alerta naranja, un nivel de riesgo elevado que implica la activación de planes de contingencia y el refuerzo inmediato de los servicios sanitarios.

El director del servicio de salud cruceño, Julio César Koca, informó que el primer caso corresponde a una mujer de 26 años, fallecida el pasado 29 de noviembre, cuyo historial clínico se encuentra en análisis para determinar si la causa fue la variante K.

“Tenemos un caso sospechoso de una variante de la A (H3N2)”, precisa Koca, quien aclaró que aún no se confirma que se trata de la variante K.

La alerta fue adoptada luego de que el paciente arribara a Santa Cruz desde Japón, en un contexto regional de creciente preocupación.

La medida se produce dos días después de que Perú declare una alerta epidemiológica nacional ante el riesgo de ingreso del mismo subtipo, mientras otros países de la zona mantienen vigilancia reforzada frente a la circulación del virus.

Las autoridades sanitarias explicaron que la alerta naranja obliga a garantizar la disponibilidad permanente de personal médico, insumos y equipos, además de intensificar la detección temprana de casos.

Entre las acciones anunciadas figura la creación de un centro centinela para la atención y seguimiento de pacientes con síntomas compatibles, así como un llamado a reforzar la vacunación contra la influenza, especialmente en temporada de lluvias y descensos de temperatura.

En Cochabamba, el Servicio Departamental de Salud informó que una familia de seis personas dio positivo a influenza A (H3N2), tras ingresar al país desde Estados Unidos hace tres semanas.

Esos pacientes permanecen aislados en su domicilio, mientras los laboratorios realizan pruebas para confirmar si se trata de la variante K.

El director de Epidemiología departamental, Rubén Castillo, indicó que solo una mujer cumple por ahora los criterios de sospecha del linaje específico, aunque todos los casos continúan bajo seguimiento médico.

El virus de la influenza A (H3N2), variante K, conocido popularmente como “supergripa”, ha circulado recientemente en Europa y Estados Unidos y se caracteriza por una mayor capacidad de transmisión en comparación con otros subtipos estacionales.

No obstante, las autoridades sanitarias subrayan que, hasta el momento, no se asoció a una mayor letalidad.

Ese escenario se inscribe en una alerta más amplia emitida este mes por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que advirtió sobre el aumento de la circulación del virus influenza A(H3N2), variante K, en varias regiones del mundo.

El organismo regional instó a los países a fortalecer la vigilancia epidemiológica, promover la vacunación, en particular entre adultos mayores y personas con factores de riesgo, y preparar los servicios de salud ante una posible actividad temprana o más intensa de enfermedades respiratorias.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Bolivianos y el uso de tapabocas para la prevención. EFE