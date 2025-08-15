Bogado defendió el proyecto de Martín Perez

El concejal de Provincia Grande, Jonatan Bogado, respondió a las declaraciones de Federico Runín, quien cuestionó al intendente Martín Pérez por la decisión del armado del Frente electoral “Defendamos Tierra del Fuego”.

RIO GRANDE.- “Escuchar a Runín hablar de ‘proyectos personales’ es un acto de ironía política. No hay proyecto más personalista y alejado de las necesidades reales de la gente que la de impulsar una reforma constitucional para perpetuarse en el poder, como ha hecho el Gobernador”, afirmó Bogado.

El edil sostuvo que “mientras en la provincia se cambian las reglas para favorecer una reelección indefinida, en Río Grande trabajamos todos los días para defender a nuestros vecinos de un modelo nacional de ajuste que golpea salarios, jubilaciones, la producción y el trabajo. Esa es la verdadera discusión y es lo que valoran los vecinos”.

Bogado también cuestionó que “atacan la gestión del intendente Pérez porque no accedió a firmar un acuerdo de cúpulas alejado de las verdaderas demandas de la sociedad. Haberlo hecho significa no comprender en absoluto lo que están pidiendo los fueguinos y los riograndenses en particular. Defender Tierra del Fuego de las políticas nacionales significa primero cumplir con nuestras funciones. Es la única manera que la gente nos acompañe. La gente se cansó del verso, quiere resultados”.

En este sentido, Bogado fue contundente al describir que “el modelo de gestión de Río Grande hoy es muy bien valorado por los vecinos, no solo de Río Grande, sino también de Tolhuin y Ushuaia. El Municipio sostiene un sistema de salud con 15 dispositivos en funcionamiento, un centro de abordaje de consumos problemáticos, una política integral en salud mental, infraestructura deportiva en excelente funcionamiento y expansión, y deportistas reconocidos a nivel nacional e internacional, que nos enorgullecen”.

Asimismo, enfatizó que “los vecinos ven una política nacional de ajuste que no los beneficia pero también un gobierno provincial que en 6 años no pudo resolver ningún problema estructural de nuestra provincia. Al contrario, profundizó todos y cada uno de los problemas heredados. Los que somos de acá sabemos lo bien que siempre funcionaron nuestros Hospitales Públicos, hoy por el contrario, con suerte tienen gasas y ropa de cama. No hay turnos disponibles y el personal de salud está mal pago. No podemos mirar para otro lado, nos tenemos que poner del lado de la gente para volver a representarlos. Ese es el único camino posible”.

Por otra parte, recordó también los reclamos constantes que hay en la comunidad sobre la educación. “La imposibilidad de garantizar los días de clases por la deficiencia en la política educativa, tiene como único resultado que nuestros niños y jóvenes no puedan aprender y eso es condenarlos al fracaso. Esas son las verdaderas causas por la que los vecinos se enojan y buscan a través del voto otros representantes. Pero el camino no es Milei, no es un voto direccionado a un modelo que excluye con crueldad a los más necesitados”.