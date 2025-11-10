Boca venció a River y jugará la Copa Libertadores 2026

Boca venció ayer por 2-0 como local a River en una nueva edición del Superclásico, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, realizado en La Bombonera, y se clasificó a la Copa Libertadores 2026.

BUENOS AIRES (NA).-Los goles del encuentro para el ’Xeneize’ los convirtieron Exequiel Zeballos, a los 46 minutos del primer tiempo, y Miguel Merentiel, a los 2’ del complemento.

Con este resultado, el conjunto comandado por Claudio Úbeda se afianzó en lo más alto de la Zona A del campeonato local y aseguró su participación en la próxima edición del torneo más importante del continente, al asegurarse el segundo lugar de la tabla anual.

Por su parte, los dirigidos por Marcelo Gallardo, quien recientemente extendió su vínculo con la ‘Banda’, no logran levantar cabeza y sumaron una nueva derrota (la quinta en los últimos seis duelos) que los colocó en la sexta plaza de la Zona B con 21 puntos y los dejó sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores por la clasificación general de la Liga Profesional.

El desarrollo del primer tiempo fue más bien trabado y no contó con un claro dominador. Si bien Boca era el equipo que más insistía y que generaba más peligro, las llegadas no contaban con la claridad necesaria para romper el cero.

Sin embargo, cuando parecía que el cotejo se iría al descanso con igualdad sin goles, Ayrton Costa envió un balón largo para Zeballos, quien capturó la pelota tras un error defensivo de Paulo Díaz y disparó al arco. Si bien Franco Armani logró tapar el primer disparo, el atacante azul y oro aprovechó el rebote y esta vez no falló.

Los de La Ribera salieron decididos a ampliar la ventaja en el partido y lo obtuvieron en los pies del uruguayo Miguel Merentiel, quien solo debió empujar la pelota al fondo de la red luego de una gran corrida de Zeballos.

En los instantes finales, el partido se rompió y ambos elencos contaron con chances de convertir. Primero el guardameta de los de Núñez le ganó un duelo mano a mano al propio Giménez, mientras que, en la siguiente acción, Matías Galarza Fonda tuvo en la cabeza la chance para descontar en el marcador para el cuadro millonario, pero remató desviado.

Otros resultados

Ayer también jugaron Sarmiento-Instituto 2-1; y Banfield-Aldosivi 0-1. A última hora se medían Atlético Tucumán-Godoy Cruz y Tigre-Estudiantes. Hoy completarán 17:00 Gimnasia-Vélez; 19:00 Riestra-Independiente; 21:15 Independiente Rivadavia-central Córdoba y Argentinos-Belgrano.

Ya están clasificados a los octavos de final Boca y Unión, por el Grupo A; Rosario Central, Riestra, Lanús, Vélez y San Lorenzo, por el Grupo B.

Aldosivi (0,968) y San Martín SJ (0,903) tienen los peores promedios (uno de ellos descenderá); y también puede perder la categoría Godoy Cruz, por la tabla anual.