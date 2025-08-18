Boca le ganó 3 a 0 a Independiente Rivadavia

Boca le ganó por 3 a 0 a Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 y volvió al triunfo después de 12 partidos sin poder conseguir los tres puntos.

BUENOS AIRES (NA).- Con los tantos de Leandro Paredes, Exequiel Zeballos y Alan Velasco, Boca volvió al triunfo después de siete empates y cinco derrotas, una que lo dejó fuera de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán.

A los 30 minutos del primer tiempo, con un poco de fortuna tras un desvío en el arquero Ezequiel Centurión, Leandro Paredes convirtió el 1 a 0 después de tirar un córner e ir a buscar la pelota en la carambola dentro del área.

Independiente Rivadavia dominó todo el segundo tiempo, con centros desde los dos sectores de las bandas pero tanto los defensores Marco Pellegrino como Lautaro Di Lollo como el arquero Agustín Marchesín estuvieron firmes en el fondo de Boca.

No obstante, en el final del partido, Boca se destapó con dos goles: primero fue Exequiel Zeballos, quien corrió una larga pelota desde el fondo de la cancha por la banda derecha y definió ante la salida del arquero Centurión a los 43 minutos para el 2 a 0.

Y Alan Velasco, con un suave remate a los 45 minutos del complemento, venció la débil resistencia defensiva de “La Lepra” mendocina y la floja respuesta de Centurión para sellar la goleada de Boca por 3 a 0 y conseguir así el ansiado triunfo después de 12 partidos.

Síntesis de Independiente Rivadavia vs. Boca por el Torneo Clausura:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Tomás Bottari; Mauricio Cardillo, Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Goles en el primer tiempo: 30m Leandro Paredes (B).

Goles en el segundo tiempo: 43m Exequiel Zeballos (B); 45m Alan Velasco (B).

Cambios en el segundo tiempo: 18m Nicolás Retamar por Souto (IR); Matías Fernández por Amarfil (IR); 19m Milton Giménez por Cavani (B); Exequiel Zeballos por Aguirre (B); 25m Williams Alarcón por Palacios (B): 28m Alan Velasco por Merentiel (B); 31m Juan Ignacio Barbieri por Ortega (IR); 46m Alejo Osella por Bottari (IR); Santiago Muñóz por L. Gómez (IR).