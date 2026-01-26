Boca le ganó 1-0 a Riestra, comienza la segunda fecha

Boca Juniors venció 1-0 a Deportivo Riestra en La Bombonera, en el primer partido del Torneo Apertura 2026. El “Xeneize” concretó así sus primeros tres puntos en el campeonato local, merced al gol conseguido sobre los 77’, por Matías Di Lollo.

BUENOS AIRES (NA).- Durante el transcurso del primer tiempo del partido, el conjunto liderado por Claudio Úbeda desplegó una interesante estrategia ofensiva que generó diversas oportunidades de gol. Sin embargo, Deportivo Riestra realizó un importante esfuerzo en el aspecto defensivo y complicó la fluidez ofensiva de su contrincante.

De esta forma, con un arco cerrado gracias a la impecable actuación del guardameta Ignacio Arce, el “Malevo” frustró a su rival y firmó el 0-0 en el cierre de los primeros 45 minutos del partido.

En el complemento, el “Azul y Oro” regresó al terreno de juego con una actitud diferente, volcándose más a la ofensiva. Cuando iban 32’, el defensor Lauro Di Lollo empujó la pelota dentro del arco, en un cabezazo ejecutado desde el área chica.

En los instantes finales, Riestra realizó un importante esfuerzo para rescatar el empate en La Bombonera, pero las imprecisiones en las definiciones y la intensa marca de su contrincante frustraron el objetivo y determinaron su caída en la primera fecha del torneo argentino de la primera división.

Anoche, por la Zona B, completaban Tigre-Estudiantes (RC) y Argentinos Juniors-Sarmiento. Hoy (17:00) Platense e Instituto pondrán en marcha la 2° fecha, por la Zona A.

FECHA 1

Zona A: Unión-Platense 0-0; Central Córdoba-Gimnasia (M) 0-1; Instituto-Vélez 0-1; San Lorenzo-Lanús 2-3; Independiente-Estudiantes (LP) 1-1; Talleres-Newell’s 2-1; Boca-Deportivo Riestra 1-0. Zona B: Banfield-Huracán 1-1; Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán 2-1; Barracas Central-River 0-1; Gimnasia (LP)-Racing 2-1; Rosario Central-Belgrano 1-2; Tigre-Estudiantes (RC) y Argentinos-Sarmiento jugaban anoche. Interzonal: Aldosivi-Defensa y Justicia 0-0.

POSICIONES

Zona A: Lanús, Talleres, Gimnasia (M), Vélez y Boca 3; Platense, Defensa y Justicia, Estudiantes (LP), Independiente y Unión 1; Central Córdoba, Instituto, Newell´s, San Lorenzo y Deportivo Riestra 0. Zona B: Belgrano, Independiente Rivadavia, Gimnasia (LP) y River 3; Huracán, Banfield y Aldosivi 1; Atlético Tucumán, Racing, Rosario Central y Barracas Central 0. Tigre, Estudiantes (RC), Argentinos y Sarmiento debutaban anoche.

FECHA 2

Lunes 26 de enero (1): 17:00 Platense-Instituto (A). Martes 27 de enero (5): 17:45 Vélez-Talleres (A); 20:00 Gimnasia (M)-San Lorenzo (A) y Huracán-Independiente Rivadavia (B); 22:15 Newell’s-Independiente (A) y Atlético Tucumán-Central Córdoba (Int). Miércoles 28 de enero (4): 17:00 Aldosivi-Barracas Central (B); 19:00 Racing–Rosario Central (B); 20.00 River-Gimnasia (LP) (B); 22:15 Estudiantes (LP)-Boca (A). Jueves 29 de enero (5): 17:00 Deportivo Riestra-Defensa y Justicia (A); 19:15 Lanús–Unión (A) y Belgrano-Tigre (B); 21:30 Estudiantes (RC)-Argentinos (B) y Sarmiento-Banfield (A).