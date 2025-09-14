Blanco Nieve plantea pagar sueldos en cuotas o reducir personal

Marcela Cárdenas, Secretaria Gremial de SOIVA Tierra del Fuego, dio precisiones sobre la crítica situación de la planta textil que produce sábanas. La baja en las ventas impacta sobre la estabilidad laboral de 32 familias.

En la fábrica textil Blanco Nieve, la situación económica se ha traducido en una serie de medidas que impactan directamente en 32 familias.

El dueño de la empresa informó a los trabajadores que, debido a deudas y a bajas ventas del producto, las condiciones de pago se verán modificadas; los salarios de agosto no se pagarían en su totalidad y se planteó pagar en cuatro cuotas.

“La verdad que somos 32 familias y esto es preocupante, alarmante, angustiante para toda familia, porque imagínense que ya de por sí cuesta cuando tú recibes el sueldo completo poder tratar de llegar y cumplir con todos los compromisos que tienes, imagínate con lo que es ahora de que este sueldo se va a dividir en cuatro cuotas y cómo vas a hacer para pagar”, comentó Marcela Cárdenas, Delegada de Blanco Nieve y Secretaria Gremial de SOIVA y agregó que, “a partir ahora, de los salarios de agosto, que son los que tendríamos que haber percibido el cuarto día del mes en tiempo y forma, de eso se habló, de ahora más en adelante, todavía está por verse, pero es lo que plantearon ellos de que desde ya no lo pueden pagar en tiempo y forma y que va a ser así, en cuatro partes”.

“La verdad nadie quiere aceptar algo así, pero también la gente se pone a pensar de repente, de entre que tengo el trabajo y al no tenerlo, porque también lo que ellos plantearon es que si esto no se aceptaba, por así decirlo, lo que tendría que hacer era reducir la mitad del personal de los que hoy somos, que son 32 personas, 32 familias”.

