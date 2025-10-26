Billboard 2025. Peso Pluma recibió su premio a manos de su novia y le realizó una romántica dedicatoria

El cantante, expareja de Nicki Nicole, le dedicó el premio a su nueva novia.

Peso Pluma fue galardonado con el premio Vanguardia en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 entregados el 23 de octubre.

El artista se emocionó profundamente no solamente por la distinción, sino porque ésta le fue entregada por su novia, la cantante Kenia Os. Según expresó, él no sabía que ella sería la encargada de entregarle el galardón.

“No sabía esto. No sabía que ella me lo iba a dar. Estoy súper contento, súper orgulloso de recibir este premio de esta gran mujer, estoy contentísimo de que tu me lo hayas dado, amor”, expresó al momento de hablar.

“Gracias a Billboard, gracias a todos los que apoyan mi música y el movimiento de los corridos”, sumó.

Antes de despedirse volvió a referirse a su novia, y le dedicó unas tiernas palabras: “Gracias en especial a esta bella mujer, que me ha hecho ser un mejor ser humano, un mejor novio, un mejor jefe, un mejor todo. No saben lo que significa para mí esto. Muchas gracias por hacer esto posible. Muchas gracias, arriba México, arriba los corridos”, cerró.

Recordemos que Peso Pluma fue anteriormente pareja de la cantante argentina, Nicki Nicole, y después de varios meses juntos se separaron por aparentes infidelidades de parte de él.