Bielorrusia confirma que ya recibió todas las armas nucleares prometidas por Rusia

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, reveló ayer que en octubre se completó el envío de armamento nuclear acordado con Rusia, en respuesta a una demanda de seguridad por parte de las autoridades bielorrusas.

TELAM.- Al ser consultado por la prensa en una cumbre de la Unión Económica Euroasiática (UEFA) en San Petersburgo, Lukashenko, aliado del Kremlin ante la invasión a Ucrania, respondió que el envío se completó “hace mucho tiempo, en septiembre, u octubre“.

De inmediato se corrigió y precisó que “a principios de octubre” llegó a territorio bielorruso el último lote de estos equipos tácticos. “Todo está en su lugar y en buenas condiciones”, destacó el mandatario, citado por la agencia de noticias Europa Press.

El pasado 25 de marzo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que Moscú y Minsk habían acordado el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia, en una decisión que desde su visión no viola compromisos internacionales. Según el líder ruso, el envío no viola el Tratado de No Proliferación debido a que no se trata de un traspaso de armas nucleares, sino de su emplazamiento.

Lo mismo ha hecho Estados Unidos con países como Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Turquía.

Las armas nucleares denominadas tácticas pueden provocar daños inmensos, pero su radio de destrucción es más limitado que el de las armas nucleares “estratégicas”.

El líder bielorruso también se refirió a la guerra en Ucrania, confiando en que las autoridades de Kiev “comprendan” la necesidad de una negociación con la otra parte, pues si no están avocados al “colapso total”. Asimismo, calificó de “tonterías” las palabras de algunos líderes europeos que afirman que Rusia está cada vez más cerca de atacar a algún Estado de la OTAN, como dijo el alto representante de la UE para Relaciones Exteriores, Josep Borrell.

“Es una mala persona. No tiene nada que ver con la política”, expresó Lukashenko y agregó que si Borrell “fuera inteligente”, pensaría cómo poder solucionar los problemas con Rusia de manera pragmática.