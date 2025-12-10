BiciUshuaia: Nueva estación en Mirador de los Andes

La Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes, sumó una nueva estación en la segunda temporada del programa BiciUshuaia, una iniciativa que se consolidó como política pública de movilidad sustentable en la ciudad.

Desde el lunes 8 de diciembre ya se encuentra disponible la estación “Plaza Chupetín”, ubicada en Pioneros Fueguinos 4631, con atención en el horario de 15 a 20 horas, destinada a usuarios mayores de 16 años.

La vicepresidenta del Instituto Municipal de Deportes, Carla Petrina, expresó que «habilitamos esta nueva estación en el Mirador de Los Andes intentando llegar a más puntos de la ciudad, y así facilitar el acceso a los vecinos y vecinas».

Además, destacó que «invitamos a la comunidad a sumarse a esta propuesta de movilidad sustentable, y que disfruten de verano y de Ushuaia de la manera más natural y amigable con nuestro entorno».

Con BiciUshuaia, el Municipio ratifica su compromiso de impulsar hábitos saludables.