Bicentenario de la Independencia de Bolivia

La presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora y los concejales Matías Löffler y Jonatan Bogado acompañaron a la colectividad de Bolivia durante el acto que se llevó a cabo para conmemorar el 200 Aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

RIO GRANDE.- El acto se realizó en la Ermita de la Virgen de Copacabana ubicada en la intersección de la Avenida San Martín y Libertad.

La titular del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, destacó “la presencia de la colectividad boliviana en Río Grande y los lazos de amistad que unen a los pueblos de Argentina y Bolivia, hermanados por un destino latinoamericano común”.

Zamora también destacó “el intercambio cultural, y los vínculos que tenemos en la historia y las tradiciones de ambos países”.