Bianchi y Godoy, en Mardel

Este sábado 7 y domingo 8, en la Pista Justo Román, del Estadio Panamericano de Atletismo, se disputará el Torneo “152 años de Mar del Plata”, que se tomará como Evaluativo para los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud “Panamá 2026”, a realizarse del miércoles 22 al sábado 25 de abril del presente año.

RIO GRANDE.- El certamen es de concurrencia obligatoria para los 61 menores (nacidos entre el 1º de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011) preseleccionados por la Confederación Argentina de Atletismo (CAdA), quienes se disputarán 21 plazas (en principio, 13 para mujeres y 8 para varones).

Allí estarán dos fueguinos, nacidos en 2009: el ushuaiense Ian Bianchi (entrenado por Lucas Doffo), quien competirá en 100 metros planos (marca referencial: 11.68), salto en alto (1,88) y salto en largo (6,63); y el riograndense Galo Godoy (orientado por Rodrigo Velásquez), quien se presentará únicamente en salto en largo (6,70).