Bianchi y Arteaga, en Asunción

RIO GRANDE.- Los atletas ushuaienses Isabella Bianchi (campeona nacional U 16 en Hexatlon) y Timoteo Arteaga (subcampeón nacional en Octatlon), ambos entrenados por el profesor Lucas Doffo, compiten desde hoy –respectivamente- en el pentatlón y el hexatlon de los XXIX Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025, que tienen por sede a la capital del Paraguay.