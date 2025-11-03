Bianchi y Arteaga, a los Juegos Sudamericanos Escolares

Isabella Bianchi y Timoteo Arteaga, ambos alumnos del profesor Lucas Doffo en la Escuela Municipal de Atletismo, en Ushuaia, han sido convocados para representar a la Argentina en los 29° Juegos Sudamericanos Escolares, que tendrán por sede a Asunción del Paraguay, del domingo 30 del presente mes hasta el domingo 7 de diciembre.

RIO GRANDE.- La confirmación de los planteles (15 mujeres y 15 varones, nacidos entre 2011 y 2013) fue dada a conocer el pasado martes 28 por la Confederación Argentina de Atletismo (CAdA).

La Subsecretaría de Deportes de la Nación solicitó la colaboración de dicha entidad para el armado de los equipos que irán al certamen organizado por el Consejo Sudamericano del Deporte (ConSuDe). CAMPEONA. Bianchi y sus escoltas, en la pista del Polo Deportivo Mario Alberto Kempes.

Para ello, en esta disciplina se tuvieron en cuenta los resultados del Campeonato Nacional U16, de los Juegos Nacionales Evita, de los Juegos Bonaerenses de los Campeonatos Provinciales.

Ambos fueguinos compitieron l 23 y 24 de agosto en el 26° Campeonato Nacional U16 (ex Cadetes, 13/15 años), disputado en la pista “Luis Oliva”, del Polo Deportivo Mario Alberto Kempes (Córdoba). Bianchi fue campeona en el Hexatlon, con 3.434 puntos, delante de las bonaerenses Albertina Fitte (3.058) y Ainhoa Di Menna (3.025). Mientras que Timoteo Arteaga fue subcampeón en Octatlón, con 3.906 unidades. El título quedó en poder del mendocino Jordan Ardaya (4.746), quedando tercero el entrerriano Pedro Mateo Buchet (3.825).

ISABELLA BIANCHI (2011) (HEXATLON/10)

Prueba Marca Puntos Acumul.

80 m. c/vallas (S1) 13.61 (-1,0) 723 (1°=) 723 (1°=)

Salto en alto 1,55 678 (1°) 1.401 (1°)

Bala (3 kilos) 9,27 482 (1°) 1.883 (1°)

Salto en largo 4,49 (-0,8) 426 (3°) 2.309 (1°)

Jabalina (400 g.) 37,57 621 (1°) 2.930 (1°)

600 metros 2:01.21 504 (4°) 3.434 (1°)

TIMOTEO ARTEAGA (2011) (OCTATLON/6)

Prueba Marca Puntos Acumul.

80 metros 10.49 (-2,4) 914 (2°) 914 (2°)

Salto en largo 4,93 (+1,8) 369 (4°) 1.283 (2°)

Bala (4 kilos) 11,17 556 (3°) 1.839 (2°)

Salto en alto 1,49 381 (3°) 2.220 (2°)

110 m. c/vallas 17.41(-1,4) 582 (3°) 2.802 (2°)

Salto c/garrocha 2,40 220 (3°) 3.022 (2°)

Jabalina (600 g.) 34,77 367 (2°) 3.389 (2°)

1.000 metros 3:15.91 517 (4°) 3.906 (2°)

29° JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES

N°/Atleta Provincia Año Prueba/s Marca/s Entrenador

1.Geraldine López Chaco 2012 80/150m. 10.50 Cinthia Acebedo 2.Juana Cisneros Buenos Aires 2012 80m. 10.37 Jorge Bellinzoni

3.Bruna Pérez Entre Ríos 2011 80cv/150m. 12.70 Néstor Arrigo

4.Faustina Domínguez Mendoza 2011 80 cv/Largo 12.90 Paola Abrego

5.Maia Monín Chubut 2012 800/2.000m. 2:17.15/6:18.20 Ezequiel Monín

6.Jazmín Domingorena Santa Fe 2011 800/2.000m. 2:24.00/ Cardozo Pedro Mateo

7.Juana Echeverría Buenos Aires 2011 Garrocha/Largo 3,30 Federico Acha

8.Sol Polpadre Buenos Aires 2012 Alto 1,56 Emilio Aboy

9.Lola Perdigón Buenos Aires 2013 Alto 1,56 Jorge Rogmanoli

10.Camila Tello Buenos Aires 2011 Disco/Bala 43,17/11,32 Sandro Otero

11.Berenise Guerra Chaco 2011 Disco 36,16 Juan Chirnicinero

12.Ema Gorognano Chubut 2011 Jabalina/Martillo 38,90/38,61 Sergio Jara

13.Maite Alegre Entre Ríos 2011 Martillo 46,79 Pablo Dormisch

14.Isabella Bianchi T.del Fuego 2011 Pentatlón 2.813 Lucas Doffo

15.Emma Bustamante Buenos Aires 2011 Pentatlón 2.566 Pablo Bustamante

16.Thiago Gabutti Santa Fe 2011 80/150m. 9.35/17.30 Ariel Volpato

17.Valentino Bonelli Chubut 2011 80/800 9.40/2:00.00 Carola Ocampo

18.Luca Borghello CABA 2011 150/800m. 17.1/2:04.00 Fernando Sánchez

19.Santiago Fernández Jujuy 2011 100 cv 13.3 Horacio Lezano

20.Francisco Amaya Buenos Aires 2011 2.000m. 6:05.00 Ezequiel Monín

21.Santiago Núñez Metropolitana 2011 2.000m. 6:02.00 Sebastián Sidra

22.Lucas Blanco Metropolitana 2011 Alto/Largo 1,76/6,37 Verónica Pronzati

23.Thiago Molinatto Santa Fe 2011 Garrocha 3,45 Andrés Martina

24.Joel Palacios Entre Ríos 2011 Bala 13,18 Emmanuel Gómez

25.Axel Rosas Buenos Aires 2011 Jabalina 50,16 Néstor Gopar

26.Isaías Servín Chaco 2011 Jabalina 46,27 Adrián Sosa

27.Benjamín Quinteros Santa Fe 2011 Martillo/Disco 49,82/35,32 Andrés Martina

28.Agustín Suárez Santa Fe 2011 Martillo/Disco 48,80/36,10 Leandro Bonamino

29.Timoteo Arteaga T.del Fuego 2011 Hexatlón 3.142 Lucas Doffo

30.Pedro Buchet Entre Ríos 2011 Hexatlón 2.900 Pablo Dormisch Pablo

Cuerpo técnico: Delegada, Mónica Chatich (Chaco). Oficiales, Juan Marquine (Buenos Aires); Pablo Dormisch (Entre Ríos); Natalia De Maneses (Federación Atlética Metropolitana); Valeria Paz (Buenos Aires).