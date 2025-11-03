Deportes

Bianchi y Arteaga, a los Juegos Sudamericanos Escolares

lunes 3 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
Isabella Bianchi y Timoteo Arteaga, ambos alumnos del profesor Lucas Doffo en la Escuela Municipal de Atletismo, en Ushuaia, han sido convocados para representar a la Argentina en los 29° Juegos Sudamericanos Escolares, que tendrán por sede a Asunción del Paraguay, del domingo 30 del presente mes hasta el domingo 7 de diciembre.

RIO GRANDE.- La confirmación de los planteles (15 mujeres y 15 varones, nacidos entre 2011 y 2013) fue dada a conocer el pasado martes 28 por la Confederación Argentina de Atletismo (CAdA).

La Subsecretaría de Deportes de la Nación solicitó la colaboración de dicha entidad para el armado de los equipos que irán al certamen organizado por el Consejo Sudamericano del Deporte (ConSuDe).

CAMPEONA. Bianchi y sus escoltas, en la pista del Polo Deportivo Mario Alberto Kempes.

Para ello, en esta disciplina se tuvieron en cuenta los resultados del Campeonato Nacional U16, de los Juegos Nacionales Evita, de los Juegos Bonaerenses de los Campeonatos Provinciales.

Ambos fueguinos compitieron l 23 y 24 de agosto en el 26° Campeonato Nacional U16 (ex Cadetes, 13/15 años), disputado en la pista “Luis Oliva”, del Polo Deportivo Mario Alberto Kempes (Córdoba). Bianchi fue campeona en el Hexatlon, con 3.434 puntos, delante de las bonaerenses Albertina Fitte (3.058) y Ainhoa Di Menna (3.025). Mientras que Timoteo Arteaga fue subcampeón en Octatlón, con 3.906 unidades. El título quedó en poder del mendocino Jordan Ardaya (4.746), quedando tercero el entrerriano Pedro Mateo Buchet (3.825).

ISABELLA BIANCHI (2011) (HEXATLON/10)

Prueba            Marca Puntos Acumul.

80 m. c/vallas (S1)     13.61 (-1,0)    723 (1°=)        723 (1°=)

Salto en alto   1,55     678 (1°)          1.401 (1°)

Bala (3 kilos) 9,27     482 (1°)          1.883 (1°)

Salto en largo 4,49 (-0,8)      426 (3°)          2.309 (1°)

Jabalina (400 g.)        37,57   621 (1°)          2.930 (1°)

600 metros      2:01.21           504 (4°)          3.434 (1°)

TIMOTEO ARTEAGA (2011) (OCTATLON/6)

Prueba            Marca Puntos Acumul.

80 metros        10.49 (-2,4)    914 (2°)          914 (2°)

Salto en largo 4,93 (+1,8)      369 (4°)          1.283 (2°)

Bala (4 kilos) 11,17   556 (3°)          1.839 (2°)

Salto en alto   1,49     381 (3°)          2.220 (2°)

110 m. c/vallas           17.41(-1,4)     582 (3°)          2.802 (2°)

Salto c/garrocha         2,40     220 (3°)          3.022 (2°)

Jabalina (600 g.)        34,77   367 (2°)          3.389 (2°)

1.000 metros   3:15.91           517 (4°)          3.906 (2°)

29° JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES

N°/Atleta       Provincia        Año     Prueba/s         Marca/s          Entrenador

1.Geraldine López     Chaco  2012    80/150m.        10.50   Cinthia Acebedo 2.Juana Cisneros         Buenos Aires  2012    80m.    10.37   Jorge Bellinzoni

3.Bruna Pérez Entre Ríos      2011 80cv/150m.       12.70 Néstor Arrigo

4.Faustina Domínguez           Mendoza         2011 80 cv/Largo 12.90 Paola Abrego

5.Maia Monín Chubut            2012 800/2.000m. 2:17.15/6:18.20   Ezequiel Monín

6.Jazmín Domingorena          Santa Fe          2011 800/2.000m. 2:24.00/ Cardozo Pedro Mateo

7.Juana Echeverría     Buenos Aires  2011 Garrocha/Largo 3,30 Federico Acha

8.Sol Polpadre            Buenos Aires  2012 Alto       1,56 Emilio Aboy

9.Lola Perdigón         Buenos Aires  2013 Alto       1,56     Jorge Rogmanoli

10.Camila Tello         Buenos Aires  2011    Disco/Bala      43,17/11,32    Sandro Otero

11.Berenise Guerra    Chaco  2011    Disco 36,16    Juan Chirnicinero

12.Ema Gorognano    Chubut            2011 Jabalina/Martillo          38,90/38,61    Sergio Jara

13.Maite Alegre         Entre Ríos      2011    Martillo          46,79   Pablo Dormisch

14.Isabella Bianchi    T.del Fuego    2011 Pentatlón           2.813   Lucas Doffo

15.Emma Bustamante            Buenos Aires  2011    Pentatlón        2.566 Pablo Bustamante

16.Thiago Gabutti      Santa Fe          2011    80/150m.        9.35/17.30      Ariel Volpato

17.Valentino Bonelli Chubut            2011    80/800 9.40/2:00.00   Carola Ocampo

18.Luca Borghello     CABA 2011 150/800m.         17.1/2:04.00   Fernando Sánchez

19.Santiago Fernández          Jujuy   2011 100 cv    13.3     Horacio Lezano

20.Francisco Amaya  Buenos Aires  2011 2.000m.  6:05.00           Ezequiel Monín

21.Santiago Núñez     Metropolitana 2011 2.000m. 6:02.00            Sebastián Sidra

22.Lucas Blanco        Metropolitana 2011 Alto/Largo        1,76/6,37        Verónica Pronzati

23.Thiago Molinatto  Santa Fe          2011 Garrocha           3,45 Andrés Martina

24.Joel Palacios         Entre Ríos      2011    Bala 13,18 Emmanuel Gómez

25.Axel Rosas            Buenos Aires  2011 Jabalina 50,16 Néstor Gopar

26.Isaías Servín          Chaco  2011 Jabalina 46,27 Adrián Sosa

27.Benjamín Quinteros          Santa Fe          2011 Martillo/Disco 49,82/35,32      Andrés Martina

28.Agustín Suárez      Santa Fe          2011 Martillo/Disco 48,80/36,10 Leandro Bonamino

29.Timoteo Arteaga   T.del Fuego    2011 Hexatlón 3.142 Lucas Doffo

30.Pedro Buchet         Entre Ríos      2011 Hexatlón 2.900 Pablo Dormisch Pablo

Cuerpo técnico: Delegada, Mónica Chatich (Chaco). Oficiales, Juan Marquine (Buenos Aires); Pablo Dormisch (Entre Ríos); Natalia De Maneses (Federación Atlética Metropolitana); Valeria Paz (Buenos Aires).

