Beneficiarios del Plan Alimentario Municipal deberán reempadronarse

sábado 3 de enero de 2026
El Municipio de Río Grande informa a la comunidad que la Dirección de Intervención Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, llevará adelante un proceso de reempadronamiento de las personas inscriptas en el Programa Alimentario Municipal (PAM).

El mismo se desarrollará del 5 al 23 de enero de 2026 en la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario ubicada en Comodoro Luis Py 152, en el horario de 10 a 14 horas, con el objetivo de actualizar los datos de las y los beneficiarios.

Asimismo, se comunica que durante el año 2026 se continuará implementando esta metodología de actualización de datos, a fin de garantizar la correcta asignación del beneficio y fortalecer la transparencia y eficacia de esta política social municipal.

Para realizar el trámite de reempadronamiento, las personas deberán presentar la siguiente documentación:

    • Documento Nacional de Identidad (DNI) de todos los integrantes del grupo familiar

    • Constancia de SIPA

    • Partida de nacimiento de hijos e hijas

    • Certificación Negativa emitida por ANSES

El Programa Alimentario Municipal es una política social impulsada por el Municipio de Río Grande, orientada a cubrir la demanda alimentaria de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad social, principalmente atravesada por situaciones de desempleo y/o informalidad laboral que dificultan la cobertura de las necesidades básicas del grupo familiar.

En este marco, el programa prioriza a los grupos familiares integrados por personas gestantes, niños y niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad, reafirmando el compromiso municipal con la protección y el acompañamiento de los sectores más vulnerables de la comunidad.

Por último, se informa que las personas mayores que retiran su módulo alimentario a través de la Dirección General para Personas Mayores deberán realizar el reempadronamiento en la institución Papa Francisco, ubicada en El Cano 893.

