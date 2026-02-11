Nicole Begué, 17° en la Combinada

En su segunda participación en los XXV Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, la juvenil fueguina Nicole Begué (19 años) se ubicó en el decimoséptimo lugar en la prueba Combinada de Esquí Alpino, acompañada por su compatriota Francesca Baruzzi, entre las 18 duplas clasificadas (fueron 28 las que iniciaron la jornada).

RIO GRANDE.- La representante del Club Andino Ushuaia (CAU) partió en el tercer término en el Descenso, la misma competencia en la que debutara el domingo 8, finalizando trigésima sobre un total de 36 competidoras, con un tiempo de 1:44.73, a 8.63 de la campeona Breezy Johnson, de Estados Unidos.

Begué estableció en la víspera 1:44.15 para completar el recorrido de

2.572 metros, con un desnivel de 760 metros (29,54%). Así concluyó su desempeño en el 24° puesto, a 7.56 de la misma Breezy, que con 1:36.59 encabezaba el parcial, delante de la austríaca Ariane Raedler (1:36.65) y de la italiana Laura Pirovano (1:36.86). Hubo 2 abandonos, y una descalificación.

En el Slalom, Francesca Baruzzi (27 años, del Club Andino Bariloche), quien debutara en mayores en los JJOO de Pekín 2022, compartió el undécimo mejor tiempo con la austríaca Katharina Gallhuber, al registrar 45.03 para sortear las 59 puertas, en un tramo de 180 metros de desnivel.

En este segmento, las tres mejores fueron la alemana Emma Aicher (44.38) y las suizas Wendy Holdener (44.41) y Camille Rast (44.80), produciéndose 7 nuevos abandonos.

Por suma de tiempos, el oro se lo aseguraron las austríacas Ariane Raedler (2° en Descenso, con 1:36.65) y Katharina Huber (10° en Slalom, con 45.01), con un total de 2:21.66.

A escasas 5 centésimas quedaron las alemanas Kira Weidle (6°, con 1:37.33) y Emma Aicher (1°, con 44.38), completándose el podio con las estadounidenses Jacqueline Wiles (1:37.04) y Paula Moltzan (44.87), cuartas en sus respectivas modalidades, y una marca general de 2:21.91, adelantándose por apenas 0.06 a sus connacionales Breezy Johnson (1° con 1:36.59) y Mikaela Shiffrin (15° con 45.38).

La ushuaiense volverá a salir a escena mañana (7:30 de Argentina), en el Súper Gigante; y cerrará su experiencia en suelo italiano el domingo 15 (6:00), con el Slalom Gigante. En ambos también será de la partida la rionegrina.

Ayer también fue el turno de la prueba sprint de esquí de fondo (1,547 km.), donde los argentinos quedaron lejos de pasar a la siguiente ronda (accedían los 30 primeros). Los campeones fueron la sueca Linn Svahn (4:03.05) y el noruego Johannes Klaebo (3:39.74).

Además, Verónica Ravenna llegó 22° en luge, sin poder correr la 4° y última serie (reservada para las 20 primeras).

Hoy (7:30) debutará Tiziano Gravier, en el Súper Gigante del esquí alpino.

ESQUI ALPINO * COMBINADA FEMENINA

P/País Total Descenso Marca Slalom Marca

1.Austria 2:21.66 Ariane Raedler 1:36.65 (2) Katharina Huber 45.01 (10)

2.Alemania 2:21.71 Kira Weidle 1:37.33 (6) Emma Aicher 44.38 (1)

3.Est.Unidos 2:21.91 Jacqueline Wiles 1:37.04 (4) Paula Moltzan 44.87 (4)

4.Est.Unidos 2:21.97 Breezy Johnson 1:36.59 (1) Mikaela Shiffrin 45.38 (15)

5.Austria 2:22.27 Cornelia Huetter 1:37.19 (5) Katharina Truppe 45.08 (13)

6.Suiza 2:22.54 Jasmine Flury 1:38.13 (13) Wendy Holdener 44.41 (2)

7.Austria 2:22.63 Nina Ortlieb 1:37.60 (9) Katharina Gallhuber 45.03 (11)

8.Francia 2:22.79 Laura Gauche 1:37.92 (11) Marion Chevrier 44.87 (4)

9.Suiza 2:22.90 Corinne Suter 1:38.10 (12) Camille Rast 44.80 (3)

10.Italia 2:22.94 Nicol Delago 1:37.75 (10) Anna Trocker 45.19 (14)

11.Noruega 2:22.98 Kajsa Lie 1:37.76 (7) Bianca Westhoff 45.62 (16)

12.Francia 2:23.69 Camille Cerutti 1:38.69 (17) Caitlin McFarlane 45.00 (9)

13.Canadá 2:24.05 Valerie Grenier 1:39.10 (19) Laurence St Germain 44.95 (7)

14.Austria 2:24.17 Mirjam Puchner 1:38.18 (14) Lisa Hoerhager 45.99 (17)

15.Est.Unidos 2:24.90 Keely Cashman 1:39.91 (21) Amelia Hurt 44.99 (8)

16.Rep.Checa 2:26.29 Bárbora Novakova 1:41.41 (23) Martina Dubovska 44.88 (6)

17.Argentina 2:29.18 Nicole Begué 1:44.15 (24) Francesca Baruzzi 45.03 (11)

18.Rep.Checa 2:32.16 Elisa Negri 1:45.22 (25) Alena Labastova 46.94 (18)

Participantes: 28 (9 abandonos y 1 descalificación). Países: 12. Circuito: Olympia delle Tofane. Descenso: Longitud: 2.572 metros. Desnivel: 760 metros (29,54 %). Cotas: salida, 2.320 msnm; llegada, 1.560 msnm. Puertas: 36. Slalom: Desnivel: 180 metros. Cotas: salida, 1.735 msnm; llegada, 1.555 msnm. Puertas: 58/59.

RESULTADOS

Prueba Deportista/s Posición

E.alpino (descenso) Nicole Begué 30/36 (1:44.73)

E.fondo (Esquiatlón) Franco Dal Farra 61/74 (53:48.3)

E.fondo (Esquiatlón) Mateo Sauma 67/74 (doblado)

E.de fondo (Sprint) Nahiara Díaz 80/89 (4:27.01)

E.de fondo (Sprint) Agustina Groetzner 83/89 (4:28.52)

E.de fondo (Sprint) Franco dal Farra 62/94 (3:32.07)

E.de fondo (Sprint) Mateo Sauma 78/94 (3:38.48)

E.alpino (Combinada) N.Begué/F.Baruzzi 17/28 (2:29.18)

Luge Verónica Ravenna 22/25 (2:42.896)

PROGRAMACION

Día Hora Prueba Deportista/s

Miércoles 11 07:30 E.alpino (SuperG) Tiziano Gravier

Jueves 12 07:30 E.alpino (SuperG) Baruzzi/Begué

Jueves 12 09:00 E.fondo (10 km.) Díaz/Groetzner

Viernes 13 07:45 E.fondo (10 km.) dal Farra/Sauma

Sábado 14 06:00 E.alpino (SlalomG) Tiziano Gravier

Domingo 15 06:00 E.alpino (SlalonG) Baruzzi/Begué

Lunes 16 06:00 E.alpino (Slalom) Tiziano Gravier

Miércoles 18 05:45 E.fondo (Sprint/Eq) Díaz/Groetzner

Miércoles 18 06:00 E.alpino (Slalom) Francesca Baruzzi

Miércoles 18 06:15 E.fondo (Sprint/Eq) dal Farra/Sauma

Sábado 21 07:00 E.fondo (50 km.) Franco dal Farra