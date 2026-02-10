Deportes

Begué y Baruzzi compiten en la Combinada

martes 10 de febrero de 2026
Diario El Sureño
La fueguina Nicole Begué (19 años) volverá a competir hoy (desde las 6:30 de nuestro país) en los XXV Juegos Olímpicos de Invierno, que se disputan en Milán y Cortina d’Ampezzo (Italia).

RIO GRANDE.- Será en el Descenso de la Combinada de Esquí Alpino, que más tarde (10:00) completará su compañera Francesca Baruzzi, en el Slalom. Begué, que anteayer -en su debut en un JJOO de mayores- quedó 30° (entre 36 participantes) en el Descenso (1:44.73 para recorrer 2.572 metros, a 8.63 de la ganadora), saldrá a la pista nuevamente este jueves 12 (7:30), en el Super Gigante.

Ayer, Verónica Ravenna se ubicó 22° (1:48.555) entre 25 clasificadas, tras las dos primeras series de luge (54.038 y 54.517, respectivamente).

PROGRAMACION

Día      Hora   Prueba            Deportista/s

Martes 10       05:15   E.de fondo (Sprint)    Nahiara Díaz

Martes 10       05:15   E.de fondo (Sprint)    Agustina Groetzner

Martes 10       05:55   E.de fondo (Sprint)    Franco dal Farra

Martes 10       05:55   E.de fondo (Sprint)    Mateo Sauma

Martes 10       06:30   E.alpino (Comb./Desc.)         Nicole Begué

Martes 10       10:00   E.alpino (Comb./Slalom)       Francesca Baruzzi

Martes 10       13:00   Luge (Serie 3)            Verónica Ravenna

Martes 10       14:34   Luge (Serie 4)            Verónica Ravenna

