Begué y Baruzzi compiten en la Combinada

La fueguina Nicole Begué (19 años) volverá a competir hoy (desde las 6:30 de nuestro país) en los XXV Juegos Olímpicos de Invierno, que se disputan en Milán y Cortina d’Ampezzo (Italia).

RIO GRANDE.- Será en el Descenso de la Combinada de Esquí Alpino, que más tarde (10:00) completará su compañera Francesca Baruzzi, en el Slalom. Begué, que anteayer -en su debut en un JJOO de mayores- quedó 30° (entre 36 participantes) en el Descenso (1:44.73 para recorrer 2.572 metros, a 8.63 de la ganadora), saldrá a la pista nuevamente este jueves 12 (7:30), en el Super Gigante.

Ayer, Verónica Ravenna se ubicó 22° (1:48.555) entre 25 clasificadas, tras las dos primeras series de luge (54.038 y 54.517, respectivamente).

PROGRAMACION

Día Hora Prueba Deportista/s

Martes 10 05:15 E.de fondo (Sprint) Nahiara Díaz

Martes 10 05:15 E.de fondo (Sprint) Agustina Groetzner

Martes 10 05:55 E.de fondo (Sprint) Franco dal Farra

Martes 10 05:55 E.de fondo (Sprint) Mateo Sauma

Martes 10 06:30 E.alpino (Comb./Desc.) Nicole Begué

Martes 10 10:00 E.alpino (Comb./Slalom) Francesca Baruzzi

Martes 10 13:00 Luge (Serie 3) Verónica Ravenna

Martes 10 14:34 Luge (Serie 4) Verónica Ravenna