Begué, en el Súper Gigante

Nicole Begué, del Club Andino Ushuaia (CAU), cumplirá hoy su tercera participación en los en los XXV Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

RIO GRANDE.- Luego de ubicarse 30° en la prueba de Descenso de esquí alpino, el domingo 8, con un tiempo de 1:44.73 para completar el recorrido de 2.572 metros, con un desnivel de 760 metros (29,54 %); y de finalizar –anteayer- la Combinada en el puesto 17°, en compañía de Francesca Baruzzi (quien efectuó el Slalom), la juvenil fueguina (19 años) se presentará desde las 7:30 en el Super Gigante, finalizando su actuación el próximo domingo 15 (6:00), con el Slalom Gigante. En ambas pruebas también será de la partida la rionegrina.

Ayer debutó Tiziano Gravier (28° de 42 participantes en el Super Gigante, con 1:29.06 para los 2.414m., a 3.74 del campeón, el suizo Francjo von Allmen). Hoy (9:00 de Argentina) Nahiara Díaz y Agustina Groetzner correrán los 10 km. de esquí de fondo (estilo libre).

PROGRAMACION

Día Hora Prueba Deportista/s

Jueves 12 07:30 E.alpino (SuperG) Baruzzi/Begué

Jueves 12 09:00 E.fondo (10 km.) Díaz/Groetzner

Viernes 13 07:45 E.fondo (10 km.) dal Farra/Sauma

Sábado 14 06:00 E.alpino (SlalomG) Tiziano Gravier

Domingo 15 06:00 E.alpino (SlalonG) Baruzzi/Begué

Lunes 16 06:00 E.alpino (Slalom) Tiziano Gravier

Miércoles 18 05:45 E.fondo (Sprint/Eq) Díaz/Groetzner

Miércoles 18 06:00 E.alpino (Slalom) Francesca Baruzzi

Miércoles 18 06:15 E.fondo (Sprint/Eq) dal Farra/Sauma

Sábado 21 07:00 E.fondo (50 km.) Franco dal Farra