Begué, en el Súper Gigante

jueves 12 de febrero de 2026
Nicole Begué, del Club Andino Ushuaia (CAU), cumplirá hoy su tercera participación en los en los XXV Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

RIO GRANDE.- Luego de ubicarse 30° en la prueba de Descenso de esquí alpino, el domingo 8, con un tiempo de 1:44.73 para completar el recorrido de 2.572 metros, con un desnivel de 760 metros (29,54 %); y de finalizar –anteayer- la Combinada en el puesto 17°, en compañía de Francesca Baruzzi (quien efectuó el Slalom), la juvenil fueguina (19 años) se presentará desde las 7:30 en el Super Gigante, finalizando su actuación el próximo domingo 15 (6:00), con el Slalom Gigante. En ambas pruebas también será de la partida la rionegrina.

Ayer debutó Tiziano Gravier (28° de 42 participantes en el Super Gigante, con 1:29.06 para los 2.414m., a 3.74 del campeón, el suizo Francjo von Allmen). Hoy (9:00 de Argentina) Nahiara Díaz y Agustina Groetzner correrán los 10 km. de esquí de fondo (estilo libre).

PROGRAMACION

Día      Hora   Prueba            Deportista/s

Jueves 12        07:30   E.alpino (SuperG)      Baruzzi/Begué

Jueves 12        09:00   E.fondo (10 km.)        Díaz/Groetzner

Viernes 13      07:45   E.fondo (10 km.)        dal Farra/Sauma

Sábado 14       06:00   E.alpino (SlalomG)    Tiziano Gravier

Domingo 15    06:00   E.alpino (SlalonG)     Baruzzi/Begué

Lunes 16         06:00   E.alpino (Slalom)       Tiziano Gravier

Miércoles 18  05:45   E.fondo (Sprint/Eq)   Díaz/Groetzner

Miércoles 18  06:00   E.alpino (Slalom)       Francesca Baruzzi

Miércoles 18  06:15   E.fondo (Sprint/Eq)   dal Farra/Sauma

Sábado 21       07:00   E.fondo (50 km.)        Franco dal Farra

