Becas UMET para cursar carreras virtuales y presenciales

El Municipio de Río Grande informa que se encuentran abiertas las inscripciones al Programa de Becas 2026 para cursar carreras virtuales y presenciales en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), en el marco del convenio vigente entre ambas instituciones.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en la Dirección de Educación Municipal, ubicada en la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario (Perito Moreno 287), de lunes a viernes de 10 a 13 horas, la cual estará vigente hasta el 6 de marzo, inclusive.

Mediante este programa, vecinas y vecinos podrán acceder a un beneficio del 50% de descuento en la matrícula y en la cuota mensual, a través de la gestión de una carta aval emitida por el Municipio.

Respecto a las carreras incluidas son: Licenciatura en Educación, Políticas Públicas y Organizaciones del Campo Pedagógico (ciclo de complementación curricular); Licenciatura en Políticas Públicas y Gobierno; Licenciatura en Gestión Cultural; Licenciatura en Gestión Ambiental.

En cuanto a los requisitos, para gestionar la carta aval, quienes estén interesados deben presentar: Fotocopia de DNI (frente y dorso); Fotocopia del certificado de estudios secundarios (analítico completo); en caso de corresponder, constancia de título en trámite; Título terciario/superior (únicamente para ingresantes al ciclo de complementación curricular de la Licenciatura en Educación).

Desde el Municipio se continúa fortaleciendo el acceso a la educación superior como herramienta clave para el desarrollo profesional y comunitario de las y los riograndenses.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Dirección de Educación al correo electrónico educacionmunicipalrga@gmail.com; al celular 2964-600599 o al teléfono 436200 Internos: 7034 o 7024.