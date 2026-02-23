Educación

Becas UMET para cursar carreras virtuales y presenciales

lunes 23 de febrero de 2026
Diario El Sureño
El Municipio de Río Grande informa que se encuentran abiertas las inscripciones al Programa de Becas 2026 para cursar carreras virtuales y presenciales en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), en el marco del convenio vigente entre ambas instituciones.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en la Dirección de Educación Municipal, ubicada en la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario (Perito Moreno 287), de lunes a viernes de 10 a 13 horas, la cual estará vigente hasta el 6 de marzo, inclusive.

Mediante este programa, vecinas y vecinos podrán acceder a un beneficio del 50% de descuento en la matrícula y en la cuota mensual, a través de la gestión de una carta aval emitida por el Municipio.

Respecto a las carreras incluidas son: Licenciatura en Educación, Políticas Públicas y Organizaciones del Campo Pedagógico (ciclo de complementación curricular); Licenciatura en Políticas Públicas y Gobierno; Licenciatura en Gestión Cultural; Licenciatura en Gestión Ambiental.

En cuanto a los requisitos, para gestionar la carta aval, quienes estén interesados deben presentar: Fotocopia de DNI (frente y dorso); Fotocopia del certificado de estudios secundarios (analítico completo); en caso de corresponder, constancia de título en trámite; Título terciario/superior (únicamente para ingresantes al ciclo de complementación curricular de la Licenciatura en Educación).

Desde el Municipio se continúa fortaleciendo el acceso a la educación superior como herramienta clave para el desarrollo profesional y comunitario de las y los riograndenses.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Dirección de Educación al correo electrónico educacionmunicipalrga@gmail.com; al celular 2964-600599 o al teléfono 436200 Internos: 7034 o 7024.

