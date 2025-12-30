Becadas de la UNTDF participan en programa de capacitación

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) celebró este fin de año la noticia de que dos estudiantes de la Licenciatura en Medios Audiovisuales del Instituto de Cultura Sociedad y Estado (ICSE) fueron becadas por la plataforma Netflix para participar en un Curso Internacional de Especialización en Asistencia de Dirección.

Se trata de Rocío Molina, de Ushuaia, y Luciana Nikels, de Río Grande, quienes accedieron a una formación exclusiva destinada a jóvenes realizadores iberoamericanos. Ambas fueron seleccionadas entre cientos de postulantes por su potencial creativo y su compromiso con el fortalecimiento del cine regional, lo que les permitirá desarrollar habilidades clave en producción audiovisual.

“Este reconocimiento pone en valor la calidad de nuestra universidad pública y la relevancia del audiovisual como motor cultural y creativo en nuestro territorio. Esta capacitación nos brinda herramientas para seguir creciendo y abrir puertas al mundo desde nuestra provincia”, destacaron las jóvenes fueguinas.

¿Qué implica la beca?

Acceso a un Curso de Especialización Internacional en Asistencia de Dirección, coorganizado por la Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual (FIPCA) y la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (FIACINE). Formación de alto nivel en planificación de rodajes, coordinación de equipos y gestión de tiempos, con mentores experimentados en producciones internacionales. Esta iniciativa significa una oportunidad para potenciar el desarrollo audiovisual en Tierra del Fuego, fomentando la producción local y la integración en redes internacionales.

Rocío Molina, de 19 años, finalizó recientemente el primer año de la carrera. Para ella, la universidad representa un espacio fundamental tanto en su formación profesional como personal: “Ser seleccionada para esta especialización es una enorme oportunidad y un honor. Poder seguir formándome en este programa internacional impulsa mi crecimiento profesional y me motiva a seguir creando audiovisual desde nuestra provincia”.

Por su parte, Luciana Nikels de 27 años concluyó el cursado en la sede Río Grande y se encuentra en el desarrollo de su Trabajo Integrador Final (TIF). A lo largo de la carrera, participó activamente en el Festival Cine en Grande, donde actualmente se desempeña como asistente de dirección. Este año también presentó la obra Moondana, realizada junto a su compañero Leonel Planes, en el Festival Audiovisual de Bariloche, y fue exhibida en MALMA, la muestra de medios, el pasado 12 de diciembre. “Mi objetivo es contribuir a que Tierra del Fuego siga creciendo como un polo de producción audiovisual, con más organización y más proyectos locales”, subrayó la joven.