Bebé de ocho meses en estado crítico por graves quemaduras: detuvieron a sus padres

El menor permanece internado en Terapia Intensiva Pediátrica con quemaduras en el 20% del cuerpo e intoxicación por monóxido de carbono. La Justicia investiga las circunstancias del hecho ocurrido en la Margen Sur de Río Grande.

RÍO GRANDE.– Un bebé de ocho meses se encuentra en estado gravísimo internado en la Sala de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Regional, con quemaduras en aproximadamente el 20% de su cuerpo —principalmente en las piernas y parte del rostro— e intoxicación por monóxido de carbono.

El caso es investigado por el Juzgado de Instrucción a cargo de la jueza Cecilia Cataldo, quien dispuso de manera preventiva la detención de ambos padres del menor. Según se informó, el episodio se conoció cuando, durante la mañana de ayer, la pareja ingresó de urgencia a la guardia del hospital con el bebé, identificado como Rafael, quien presentaba severas lesiones compatibles con quemaduras.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho habría ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle Antiguos Pobladores al 500, en el sector de la Margen Sur. Los padres, manifestaron que el carrito donde se encontraba el bebé estaba próximo a un calefactor, lo que habría provocado que se incendiara.

Por disposición judicial, ayer al mediodía se realizó un allanamiento en el domicilio con intervención de personal técnico, donde se halló el carrito del bebé completamente quemado, elemento que fue secuestrado para la investigación. Asimismo, trascendió que al momento de arribar al hospital, ambos progenitores presentaban aliento etílico, circunstancia que también es materia de análisis en la causa.

Mientras avanza la investigación judicial para determinar responsabilidades, los padres permanecen detenidos a disposición del juzgado y el pequeño continúa internado en estado crítico, bajo estricta observación médica.