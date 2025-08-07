Battaini explicó los motivos de la demora en la resolución del Superior Tribunal

La jueza del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini, se refirió a la reciente resolución de la Corte fueguina en una causa de alto impacto institucional, que había acumulado múltiples recusaciones y planteos desde su inicio. En diálogo con FM del Pueblo, Battaini detalló los motivos de la demora en el pronunciamiento y se refirió a la tensión entre la política y el ámbito judicial.

Consultada por los tiempos que se tomó el Tribunal para resolver el caso, explicó: “Uno considera los tiempos que tienen que cumplirse de acuerdo al código del procedimiento, pero esos plazos pueden modificarse por presentaciones que se van sumando en el proceso”.

La magistrada describió que el expediente fue complejo y tuvo numerosas incidencias: “Primero hubo una demanda, después otra, después una causa penal, luego se decidió la causa penal. Hubo recusaciones con causa, excusaciones en cuanto a la asistencia al Estado. Fue un proceso que se fue extendiendo”.

Entre los planteos que demoraron la resolución, Battaini recordó su propia recusación: “Mi recusación fue hecha por Paulino Rossi, por haber dado curso a las actuaciones firmando en un despacho donde se pasaba la vista del fiscal. Él consideraba que allí podía haber una interpretación como que yo hubiera prejugado o emitido opinión. Yo hice mi informe, esa recusación tardó en resolverse, y cuando me recusan, inmediatamente me aparto”.

La jueza también aclaró que no participó de las recusaciones posteriores a otros miembros del tribunal: “Después de mi recusación, recusaron a la doctora Clara Cristiano, que viajó a Holanda invitada por el General Judicial Center, y luego al doctor Mucznik. Pero allí yo ya no estaba en la causa”.

Finalmente, Battaini confirmó que el fallo se dictó con la adhesión de los cuatro integrantes que intervinieron: “Hemos decidido, con adhesión y con sus propios votos, pero siempre adhiriendo a la decisión definitiva”.

Consultada sobre el trasfondo político del expediente, expresó: “nosotros solamente hacemos referencia a lo que es nuestro rol y nuestra competencia: la validez formal y sustancial de una ley y de un decreto. No podemos asumir el rol de legisladores. No es constitución sí o constitución no. Ese es un rol que no nos corresponde”.

En cuanto a la posibilidad de que el legislador Lechman recurra la decisión a la Corte Suprema, la jueza fue contundente: “Tiene su derecho, y me parece bien que lo haga. No somos quienes para quitarle el derecho a nadie”.

Frente al desgaste que implica judicializar una reforma constitucional, Battaini respondió con cautela: “Desde mi reflexión como jueza, mi opinión es mucho más medida en función del rol que tengo que cumplir. Cada uno puede ejercer sus derechos y nosotros tenemos que decidir lo que corresponda de acuerdo a las leyes”, concluyó.