Battaini encabezó el acto de apertura del conversatorio “Octubre Rosa”

USHUAIA.- La jueza María de Carmen Battaini, presidenta del Superior Tribunal de Justicia, encabezó el acto de apertura del conversatorio “Octubre Rosa”, una propuesta orientada a promover hábitos de vida saludables y el cuidado integral de la salud; la que se realiza en el marco de la campaña de concientización sobre el cáncer de mama.

El acto se desarrolló el pasado viernes 24 de octubre en el Salón Elena Rubio de Mingorance. Al hacer uso de la palabra, la jueza Battaini destacó el aporte que la organización Lucha Contra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU) ofrece para la prevención. Durante la jornada se generó un espacio de escucha activa y sensibilización.

“Qué bueno que el LUCCAU nos venga a cuidar cuando estamos hablando del derecho al cuidado, y hacernos sentir cuidadas en este acercamiento”, dijo Battaini y agregó que “con esto que ustedes nos van a contar, nos advierten y nos hacen tomar conciencia que tenemos que cuidarnos, y es en eso donde a veces fallamos”.

El conversatorio forma parte del programa de promoción de la salud “+Bienestar”, impulsado por la Oficina de Bienestar Laboral del Poder Judicial, que busca fortalecer espacios de diálogo, cuidado y prevención para el personal judicial y la comunidad.

La actividad estuvo a cargo de las psicooncólogas de LUCCAU, licenciada Juliana Bedoya Pérez y licenciada Rocío Cabrera, quienes compartieron herramientas y reflexiones sobre la prevención y el abordaje del cáncer desde una mirada humana y multidisciplinaria.

El próximo encuentro será en la ciudad de Río Grande el viernes 7 de noviembre, a las 14:30 en el Salón de Usos Múltiples de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Norte.

El próximo encuentro será en la ciudad de Río Grande el viernes 7 de noviembre, a las 14:30 en el Salón de Usos Múltiples de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Norte.