Barrionuevo se reúne en Mar del Plata contra la reforma laboral

El tradicional encuentro que organiza cada enero el jefe del sindicato de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, se realizará hoy en un hotel de la ciudad de Mar del Plata, donde el gremialista reunirá a unos 400 dirigentes de gremios aliados para analizar la situación del país y la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

BUENOS AIRES (NA).- El Encuentro de Dirigentes Sindicales 2026 se desarrollará desde las 9.30 en el Hotel Presidente Perón que pertenece a la UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina).

El primer panel, previsto para las 10, estará centrado en el análisis de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que genera fuertes resistencias en casi todos los sectores del movimiento obrero por su impacto en los convenios colectivos, la estabilidad del empleo y el rol de las organizaciones sindicales.

A las 11, en otro panel, se abordará la situación económica del país, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes sindicales.

La jornada concluirá con un almuerzo y la lectura de un documento que expresará la posición del espacio frente al rumbo económico y laboral del país, y se prevé que será negativa hacia la gestión libertaria de Javier Milei.

Es que Barrionuevo hizo declaraciones públicas en los últimos días y sostuvo que la CGT “accionará” cuando sea necesario, mientras que sentenció que la reforma “no va a salir”.

“La experiencia nos dice que hay que esperar, los profesionales de la CGT están trabajando, se están preparando en tiempo y forma, no tenemos por qué apurarnos. La reforma laboral tiene sus matices y no creo que salga. La CGT está atenta, y en tiempo y en forma accionará si el Gobierno intenta sacarla. Va a estar a la altura de las circunstancias y en ese sentido no debemos apurarnos ni tener problema”, dijo el veterano dirigente gremial.

En tanto, cerró: “No pueden decir que el movimiento no ha acompañado la política que llevó Milei. Lo hemos acompañado, pero el país no funciona económicamente, ni la reactivación que prometió. A mí Milei me dijo que en cuatro meses el país salía, pero han pasado dos años enteros y seguimos igual. Seguimos pidiendo plata al exterior”, concluyó.