Barrio Mutual: colisión provocó daños en varios vehículos estacionados

El incidente ocurrió esta mañana en la intersección de Córdoba y Viedma, en Río Grande. Un Renault Stepway afectó a cuatro vehículos estacionados. La conductora fue asistida y derivada al hospital de manera preventiva.

RÍO GRANDE. – Este sábado, alrededor de las 10:00, se registró una colisión múltiple en la intersección de las calles Córdoba y Viedma, que involucró a un vehículo en movimiento y cuatro rodados estacionados.

El automóvil protagonista del hecho fue un Renault Stepway gris, conducido por Natividad Mercado, de 34 años, quien viajaba junto a su hijo menor. Tras el impacto, la mujer manifestó dolencias.

Los vehículos estacionados que resultaron dañados fueron un Ford Fiesta blanco, un Renault Clio azul, un Volkswagen Gol Trend blanco y una Iveco Daily negra.

Un móvil sanitario acudió rápidamente al lugar y asistió a la conductora, quien fue trasladada al Hospital Regional de manera preventiva.