Barrio Costa Norte: dos vehículos protagonizaron un choque

El siniestro vial ocurrió esta mañana en Río Grande. Ambos rodados eran manejados por mujeres, quienes tras la colisión vehicular, fueron trasladadas al hospital.

RÍO GRANDE. – Dos rodados tuvieron una colisión y se produjo en una calle de tierra que dirige a la ruta 3, en un sector de salida del barrio Costa Norte de esta ciudad. Los móviles eran conducidos por mujeres quienes resultaron heridas y fueron trasladadas en ambulancias al hospital local.

Se trató de un utilitario Fiat de una empresa que conducía Viviana Martínez (34), que chocó contra un auto que estaba saliendo del mencionado barrio: un Peugeot 207 que guiaba Alejandra Walker (52).

Debido al impacto, las conductoras de ambos rodados resultaron lesionadas y fueron llevadas al nosocomio.