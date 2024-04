Barbra Streisand volvió a grabar por una buena causa

La cantante, que ayer cumplió 82 años y que hacía seis no ingresaba a un estudio de grabación, lanzó hoy la canción que registró para la serie El tatuador de Auschwitz

Prácticamente había decidido dejar de grabar. Desde hace unos años su intención era poner en valor el grueso de su acervo discográfico y hacer públicas aquellas producciones que no habían salido a la luz oportunamente. Pero una buena causa le hizo cambiar de opinión y hoy a la madrugada, a través de todas las plataformas musicales, Barbra Streisand le regaló al mundo una nueva canción: “Love Will Survive” (“El amor sobrevivirá”).

Se trata de un tema de tres minutos y 26 segundos de duración, que será incorporado al final de la serie The Tattoist of Auschwitz (El tatuador de Auschwitz), que se estrenará en los Estados Unidos el 2 de mayo por la plataforma Peacock. Si bien a lo largo de su extensa carrera la cantante y actriz había registrado temas para distintas películas –protagonizadas por ella misma o no–, como Nace una estrella, Los años felices, Combate de fondo, Los ojos de Laura Mars, El príncipe de las mareas, Yentl y El espejo tiene dos caras, nunca lo había hecho para una serie de televisión.

¿Qué fue lo que la impulsó a incursionar por primera vez en el formato televisivo (y volver a los estudios de grabación)? “El aumento del antisemitismo en todo el mundo”, declaró hace unas horas la multipremiada artista a la revista norteamericana Variety. La serie de seis capítulos, dirigida por el israelí Tali Shalom Ezer, se basa en la novela homónima de Heather Morris y cuenta la historia de un judío eslovaco deportado al campo de exterminio de Auschwitz. Ahí es donde se le asigna la tarea de tatuar los infames números de prisionero en los brazos de sus compañeros. En el medio del horror, sin embargo, el tatuador vivirá una historia romántica que lo acompañará el resto de su vida”, un punto que al parecer contó con el beneplácito de la diva y la incentivó aún más a sumarse al proyecto. “Mi participación es una forma de recordar a las seis millones de almas que se perdieron hace menos de 80 años y, de paso, decir que incluso en los tiempos más oscuros el poder del amor puede triunfar y perdurar”, aseguró.

Después de la grabación de su último álbum con canciones originales, en 2018, titulado Walls (Paredes) –que entrañaba una profunda crítica al presidente Donald Trump y su gestión–, Barbra se dedicó a revisitar sus arcones discográficos y lanzó una serie de grabaciones de archivo: Release y Release 2. Por último, el año pasado lanzó un disco doble recopilatorio de sus seis décadas de grabaciones llamado Evergreens, que incluía una reversión de su icónico tema de amor del film Nace una estrella.

Por eso el de hoy marca su primer lanzamiento de material nuevo y original en seis años, de ahí que sea tan celebrado por los fans de todo el mundo (que ya habían aceptado su ausencia de los charts como un retiro no declarado), y que en unas pocas horas se haya convertido en uno de los temas más escuchados en Spotify, por ejemplo. Acostumbrada a tener números 1 en los rankings de cada una de sus seis décadas de carrera discográfica –algo que hasta ahora nadie pudo igualar–, no sería una sorpresa que “Love Will Survive” le garantice otro en la séptima que ahora comienza.

La letra de “Love Will Survive” fue escrita por Charlie Midnight, mientras que la música fue compuesta por Hans Zimmer, Kara Talve y Walter Afnasieff (quien también ofició de productor del tema, al igual que lo hizo en todos los títulos de Walls, junto a la mismísima intérprete). Barbra fue acompañada en la sesión de grabación por la London Symphony Orchestra, dirigida por William Ross.

La serie El tatuador de Auschwitz está inspirada en la historia real de Lali (el tatuador del título) y Gita Sokolov, quienes fueron capturados por los nazis y llevados como prisioneros a Auschwitz en 1942, durante el Holocausto. El elenco del envío está compuesto por Harvey Keitel y Melanie Lynskey (como la pareja protagónica en la adultez) y Jonah Hauer-King y Anna Próchniak (como la pareja en su juventud) y Jonas Nay (como el infame oficial nazi Stefan Baretzki, que los acosa y tortura). Al día de hoy se desconoce si la serie se podrá ver en la Argentina y por cuál plataforma.