Banfield lo dio vuelta

En un partido en el que los cambios en el mediocampo le dieron la frescura necesaria para dar vuelta el marcador, Banfield derrotó por 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto, en el estadio Florencio Sola, por la tercera fecha de la zona B del Torneo Apertura 2026.

BUENOS AIRES (NA).- La visita se había puesto en ventaja a los 14 minutos del primer tiempo, con gol del extremo Martín Garnerone, tras un contraataque y un tiro del volante Tomás González que dio en el palo, anotando aquél tras el rebote.

El “Taladro” igualó a los 12 minutos de la segunda etapa, con un centro atrás del delantero Mauro Méndez y un remate alto del juvenil Lautaro Gómez, que marcó su primer gol como profesional.

Los del Sur del Gran Buenos Aires desnivelaron a los 43’, con un gran centro al segundo palo del lateral Ignacio Abraham, que desbordó todo el partido, y asistió el frentazo de Méndez, que puso el 2-1.

Anoche completaban Independiente Rivadavia-Sarmiento (B) e Instituto-Lanús (A). Mientras que éstos fueron los últimos resultados del lunes: Unión-Gimnasia (M) 4-0 (A); y Argentinos–Belgrano 0-0 (A).

Principales posiciones: Zona A: 1.Platense (3 partidos) y Vélez (3) 7 puntos; 3.Lanús (2) 6; 4.Boca (3) y San Lorenzo (3) 6; 6.Estudiantes (3) y Defensa y Justicia (3) 5. Zona B: 1.Tigre (3) y River (3) 7; 3.Independiente Rivadavia (2) 6; 4.Gimnasia (3) 6; 5.Belgrano (3) y Argentinos (3) 5; 7.Rosario Central (3) y Banfield (3) 4. La cuarta fecha see jugará entre el viernes 6 y el lunes 9.