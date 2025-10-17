Balean camioneta de Juan Manuel Urtubey en plena campaña

La camioneta del exgobernador y candidato a senador, Juan Manuel Urtubey, habría baleada cuando se encontraba haciendo campaña en el interior a su provincia, y el legislador de ese espacio político, Emiliano Estrada, vincula esa agresión a sectores del narcotráfico.

BUENOS AIRES (NA).- El episodio ocurrió ayer cuando Urtubey volvía junto a otras tres personas por la ruta provincial desde la localidad de Oran hacia General Pizarro, pero sin generar ningún herido.

De acuerdo al relato de allegados de Urtubey la bala impactó en la ventana trasera del vehículo manejado por el chofer y secretario del ex gobernador Carlos Garcia Bes, lo provocó la ruptura del vidrio donde estaba sentado Joaquín Guzmán.

Posteriormente, el diputado Emiliano Estrada y candidato a su reelección señaló en su red social X: “Mientras y jueces se dedican a quedar bien con el político de turno, Salta es tierra de nadie”.

“Fiscales y jueces dando entrevistas con el único fin de dañarme políticamente porque hablo de la complicidad con los narcos. Cuando vuelvan a sus casas, cuéntenle a sus hijos que aportan su granito de arena para que el narcotráfico labure tranquilo, mientras ustedes se dedican a perseguir opositores”, agregó.

Estrada tiene un pedido de desafuero del jueza Mariela Giménez que provocó un fuerte debate el miércoles pasado en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde Unión por la Patria planteó en defensa del legislador que había sido apelado.

Estrada está acusada de peculado, por la supuesta creación de cuentas para difundir fake news, administradas por empleados del Congreso Nacional.