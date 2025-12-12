Balance anual de la Secretaría de Cultura y Educación

En una entrevista radial del programa “Mañanas Diferentes” de FM 92.1, la secretaria de Cultura y Educación Belén Molina llevó adelante un balance por las diversas actividades de la Secretaría a lo largo del año.

USHUAIA.- En 2025 destacaron las propuestas de Talleres Culturales, con 19 iniciativas distintas que congregaron a 524 estudiantes, una nutrida propuesta teatral que contó con la primera coproducción de la Municipalidad de Ushuaia y el Teatro Nacional Cervantes de “La Espuma del Mar en la Isla del Silencio”, con más de 2800 espectadores y espectadoras en todas sus funciones, así como las actividades de las Escuelas Experimentales que reúnen entre 5 instituciones de nivel inicial, primario, secundario y terciario a 869 alumnos y alumnas.

Molina explicó que “estamos muy contentos con lo que ha sido el trabajo del año, donde siempre cuesta hacer y sostener la calidad de las propuestas buscando crecer en cada edición. Este 2025 en particular no tuvimos apoyo nacional, como en años anteriores con el entonces Ministerio de Cultura, lo que implica redoblar esfuerzos de gestión y articulación para iniciativas como el Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo EMUSH, sobre el cual ya estamos comenzando a prepararnos para lo que será su 7° Edición, despertando interés de artistas de todos lados”.

En esa misma línea la funcionaria subrayó que “poder llevar adelante tantas propuestas cotidianas, como son los talleres culturales y sus actividades de cierre de año, el trabajo con las Escuelas Experimentales y sus copas de leche o los eventos de calendario como el EMUSH, el encendido del Árbol de Navidad y los Carnavales del Fin del Mundo entre otros, es posible gracias al equipo profesionalizado tanto de la Secretaría como de toda la Municipalidad, que a fuerza de trabajo y capacitación hoy tiene la capacidad de producir y sostener estas iniciativas, así como dos espacios fundamentales para la cultura y el arte en la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi y el Centro Cultural Esther Fadul”.

Asimismo, Molina remarcó que “es gracias a estos espacios completamente equipados y con personal capacitado que podemos llevar adelante las muestras de fin de año de los talleres y, en el Centro Cultural Esther Fadul, las propuestas de Construyendo Caminos, que acompaña a las instituciones educativas de nuestra ciudad por segundo año en la celebración y conclusión del cliclo lectivo de los chicos y chicas de nivel inicial y primario y; la Fiesta de la Promo que hace lo propio para las y los estudiantes del nivel secundario. Este último, ya alcanzó a más de 2300 estudiantes desde su creación en 2022, siendo 600 este año, algo que habla del compromiso de nuestro intendente Walter Vuoto de acompañar a las juventudes en este momento tan importante de fin de sus estudios secundarios”.

“Si bien el año está concluyendo, la Secretaría de Cultura y Educación continúa su trabajo, teniendo en lo inmediato la preparación de la celebración del Día Más Largo así como propuestas culturales de verano, ya comenzamos con las primeras reuniones de cara al Carnaval del Fin del Mundo 2026 y la 7° Edición del EMUSH, eventos para los que esperamos seguir elevando la vara para continuar fortaleciendo el desarrollo del arte y la cultura en Ushuaia” concluyó Molina.