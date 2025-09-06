Balacera en la Margen Sur: realizaron tres allanamientos y una persona fue detenida

Este viernes un juzgado en Río Grande ordenó allanamientos policiales en viviendas por el hecho de violencia entre familias gitanas, ocurrido el jueves y donde hubo varios balazos de un arma de fuego. Dos procedimientos tuvieron resultados positivos. Un hombre se presentó en una Comisaría y fue inmediatamente detenido.

RÍO GRANDE. – Policías de la Comisaría Cuarta asentada en la Margen Sur de esta ciudad, este viernes realizaron varios allanamientos que fueron ordenados por el juzgado de Instrucción Nº2, debido al hecho de violencia ocurrido el jueves donde hubo disparos de un arma de fuego.

Las viviendas de los procedimientos estaban ubicadas en la calle Los Sauces Nº02, en Paso de los Libres Nº179 y en la calle Mosconi Nº443.

Los allanamientos realizados en las calles Los Sauces y Paso de los Libres arrojaron resultados positivos, donde se procedió al secuestro de elementos de interés. Y los ocupantes de estos domicilios allanados fueron notificados de sus derechos y garantías procesales.

En el allanamiento efectuado en calle Mosconi, se identificó a varios moradores. Posteriormente César Rodríguez, sobre quien recaía una medida judicial, se presentó en la Comisaría Primera y quedó detenido a disposición del Juzgado interviniente.