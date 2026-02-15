Baja natalidad en TDF: “Tenemos 23 salas en el nivel inicial que no tienen estudiantes”

En una entrevista brindada a TVP Noticias, el ministro de Educación provincial, Pablo López Silva, abordó el impacto de la baja natalidad en el sistema educativo de cara al ciclo lectivo 2026. Explicó cómo la caída de más del 50% en los nacimientos repercute en la matrícula inicial y primaria, detalló la cantidad de salas sin estudiantes y anticipó que el Gobierno analiza reorganizar recursos y cargos docentes para sostener la calidad educativa.

En primer lugar, el ministro Pablo López Silva contextualizó la situación demográfica en la provincia “justamente hoy estábamos reunidos con el equipo y en la baja natalidad que esto se produjo en todo el país. Entonces no vamos a ser ajenos a algo que todas las provincias lo vienen viviendo. En nuestro caso fue más del 50%, bajó un montón», precisó.

En esa línea, explicó cómo ese fenómeno comienza a impactar en las aulas «esto nuevamente se repercute cuando esos niños empiezan a tener la edad para ir al colegio. Donde más hoy se está sintiendo es en el nivel inicial, en los jardines de infantes y también en el primer ciclo del nivel primario».

Luego detalló datos concretos sobre la matrícula «por lo que veíamos y es lo que tenemos por la gente que se viene inscribiendo, tenemos 23 salas en el nivel inicial que no tienen estudiantes», indicó el funcionario.

Asimismo, precisó la situación en primaria «en el caso del nivel primario tenemos 39 salas que están comprometidas en relación al número de estudiantes», detalló.

Ante este escenario, señaló que la provincia analiza alternativas «así que estamos trabajando con relación a esto».

En relación con la reorganización del sistema, sostuvo «es un trabajo como en un tablero a género, en donde tenemos que pensar en la atención de los estudiantes y también en los puestos de trabajo».

Por último, Pablo López Silva aclaró la situación en salas de 2 años » lo que son las salas de 2, nosotros podemos ofrecer a todos los niños de la provincia que quieran asistir, lo pueden hacer. Algunos que lo hacen en centro privado, pero la provincia puede albergar a estos estudiantes», cerró».