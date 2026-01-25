Bahía Cucharita no está habilitada para actividades recreativas

Autoridades del Parque Nacional Tierra del Fuego emitieron un comunicado para informar a la comunidad que el sector de Bahía Cucharita forma parte de una zona protegida con acceso restringido, donde no están permitidas las actividades turísticas ni recreativas

Desde el Parque Nacional Tierra del Fuego recordaron que Bahía Cucharita se encuentra bajo su jurisdicción y constituye un área expresamente restringida al turismo y a cualquier tipo de actividad recreativa. El sector no cuenta con senderos habilitados y su acceso está prohibido conforme a lo establecido en la Ley Nacional N.º 15.554/60.

En el comunicado se solicita a la comunidad en general, así como también a agencias y empresas turísticas, que difundan esta información y respeten la normativa vigente, evitando promover visitas o actividades en la zona.

Asimismo, las autoridades hicieron hincapié en la importancia de la colaboración de todos los actores para el cuidado y la protección de las áreas naturales protegidas, destacando que el respeto por las restricciones vigentes es fundamental para la conservación del ambiente.

“Cuidar nuestros Parques Nacionales es responsabilidad de todos”, señalaron, reiterando el llamado a preservar estos espacios y a cumplir con las disposiciones legales que regulan su uso.