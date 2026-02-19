Bacheo en tiempo récord

En una jornada histórica para la ciudad, el Municipio de Tolhuin logró resolver en tan solo 12 horas el único gran problema vial que persistía en el casco céntrico y que durante 17 años no había sido intervenido.

TOLHUIN.- A través de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, se llevó adelante un operativo integral de bacheo que permitió finalizar la tapadura de baches en distintos sectores estratégicos en una sola jornada de trabajo intensivo.

Desde las 8 hasta las 22 horas del lunes, las cuadrillas municipales trabajaron de manera ininterrumpida en puntos neurálgicos para la circulación diaria, fundamentales tanto para vecinos y vecinas como para quienes visitan la ciudad. Algunos detalles menores, que no pudieron concluirse por razones climáticas, serán completados en los próximos días.

El secretario de Planificación y Desarrollo Urbano, Arq. Hugo Gómez, destacó la magnitud del trabajo realizado:

“En 12 horas pudimos resolver un problema estructural que llevaba 17 años sin intervención. No se trató solamente de tapar baches, sino de abordar la problemática de manera integral, revisando la infraestructura existente y planificando soluciones duraderas”.

Además, explicó que el operativo incluyó la detección de cañerías y otras instalaciones subterráneas, así como el reemplazo de cruces de calle con hormigón, con el objetivo de garantizar mayor resistencia y evitar futuras intervenciones que afecten la transitabilidad.

“Decidimos intervenir con una lógica de fondo, mejorando no solo la superficie sino también las condiciones estructurales para que el trabajo tenga proyección en el tiempo”, agregó Gómez.

Desde el Municipio también se agradeció especialmente el acompañamiento de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, que coordinó la circulación vehicular para minimizar el impacto en el horario comercial en sectores de alta frecuencia, así como la comprensión de los comerciantes y vecinos durante el desarrollo de las tareas.

Esta intervención representa un avance significativo en materia de infraestructura urbana y refleja la decisión política de dar respuesta concreta a demandas históricas de la comunidad, consolidando un Tolhuin más ordenado, más seguro y con mejor calidad vial.