AVRG: divisiones inferiores

El Campeonato Apertura 2025 de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG) entra en su etapa decisiva en algunas de las categorías formativas, luego de que comenzara la serie final en Sub 16 masculino (al mejor de 5 partidos, entre Estrella Austral y Casa del Deporte).

RIO GRANDE.- En las divisiones donde las zonas A y B son dos categorías distintas, el campeón de la B ascenderá a la A, y el subcampeón jugará la Promoción ante el quinto de la A, mientras que el 6° de esta última zona descenderá directamente.

En los listados adjuntos aparecen las categorías Sub 18, Sub 16 y Sub 14 femeninas.

SUB 18 FEMENINO (ZONA A)

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df. Tf Tc Df.

1.Metalúrgico 6 3 3 0 6 3 2,000 +3 181 173 +8

2.ADeFu 5 3 1 2 4 4 1,000 0 160 155 -5

3.Casa del Deporte 4 3 1 2 4 5 0,800 -1 172 156 +16

4.Universitario Rojo 3 3 1 2 3 5 0,600 -2 142 171 -29

SUB 18 FEMENINO (ZONA B)

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df. Tf Tc Df.

1.Academia TdF Vóley 8 3 3 0 6 1 6,000 +5 165 107 +58

2.Estrella Vóley 3 2 1 1 2 2 1,000 0 53 74 -19

3.Universitario Negro 1 1 0 1 1 2 0,500 -1 57 60 -3

4.Toque Fueguino 0 2 0 2 0 4 Mín -4 71 105 -34

Sistema: 2 ruedas, cuartos de final (1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A).

SUB 16 FEMENINO (ZONA A)

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df. Tf Tc Df.

1.Academia TdF Vóley 10 4 4 0 8 2 4,000 +6 163 54 +109

2.Centro Dep.Municipal 9 4 3 1 7 3 2,333 +4 210 182 +28

3.Metalúrgico 9 5 3 2 8 5 1,600 +3 266 227 +39

4.Estrella V Blanco 6 5 2 3 6 8 0,750 -2 239 274 -35

5.Universitario Blanco 4 5 1 4 4 9 0,444 -5 205 266 -61

6.Casa Deporte Verde 4 5 1 4 4 10 0,400 -6 237 262 -25

Sistema: 1 rueda, semifinales (1-4, 2-3); 5° (Promoción vs. 2° B); 6° (Descenso a Zona B).

SUB 16 FEMENINO (ZONA B)

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df. Tf Tc Df.

1.Casa Deporte Negro 10 5 4 1 8 4 2,000 +4 258 225 +33

2.Estrella Vóley 10 5 4 1 7 4 1,750 +3 253 208 +45

3.Universitario Negro 9 3 3 0 9 0 Máx. +9 150 89 +61

4.ADeFu 7 3 2 1 5 2 2,500 +3 160 122 +38

5.Toque Fueguino 5 4 1 3 4 5 0,800 -1 178 180 -2

6.Universitario Rojo 1 3 0 3 1 6 0,167 -5 111 161 -50

7.Estrella V Negro 0 5 0 5 0 10 Mín. -10 125 250 -125

Sistema: 1 rueda, semifinales (1-4, 2-3); el campeón asciende a la Zona A, el subcampeón juega la Promoción con el 5° de la Zona A.

SUB 14 FEMENINO (ZONA A)

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df. Tf Tc Df.

1.Metalúrgico Azul 14 5 5 0 10 1 10,000 +9 251 186 +65

2.Estrella Vóley 13 5 4 1 9 2 4,500 +7 254 167 +87

3.Centro Dep.Municipal 9 5 3 2 6 4 1,500 +2 240 169 +71

4.Universitario Negro 2 4 1 3 2 7 0,286 -5 152 201 -49

5.Toque Fueguino 2 4 1 3 2 7 0,286 -5 109 208 -99

6.Casa del Deporte 2 5 0 5 2 10 0,200 -8 186 261 -75

Sistema: 1 rueda, semifinales (1-4, 2-3), el 5° jugará la Promoción (vs. 2° B), y el 6° descenderá a la Zona B.

SUB 14 FEMENINO (ZONA B)

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df. Tf Tc Df.

1.ADeFu 10 4 4 0 8 2 4,000 +6 216 169 +47

2.Estrella V Blanco 8 4 3 1 6 3 2,000 +3 190 152 +38

3.Academia TdF “A” 7 4 2 2 6 5 1,200 +1 231 179 +52

4.Universitario Rojo 4 4 1 3 4 7 0,571 -3 178 226 -48

5.Metalúrgico Blanco 1 4 0 4 1 8 0,125 -7 128 217 -89

Sistema: 1 rueda, semifinales (1-4, 2-3); el campeón asciende a la Zona A, el subcampeón juega la Promoción con el 5° de la Zona A.