Avatar: La leyenda de Aang anuncia nuevas producciones por su 20 aniversario

Avatar: La leyenda de Aang anunció una película, nuevas series y un videojuego por su aniversario número 20. A continuación los detalles.

La New York Comic Con 2025 sigue dando tema de conversación entre los fans de la cultura popular y en esta ocasión por cuenta de que, en medio de la convención, Nickelodeon aprovechó para extender la celebración del 20 aniversario de Avatar: La leyenda de Aang con un panel inolvidable, en el cual participaron los miembros del elenco de voces originales Zach Tyler Eisen (Aang), Jack De Sena (Sokka), Michaela Jill Murphy (Toph), Dante Basco (Zuko) y Mae Whitman (Katara), y el cocreador Bryan Konietzko.

El conversatorio, que estuvo moderado por Janet Varney (voz de Korra), llevó a casi 3000 superfans en un viaje especial a través del legado del universo Avatar, mientras se reunían para sumergirse profundamente en la histórica franquicia y brindaban momentos ininterrumpidos de emoción impulsada por los fanáticos, que incluyeron algunas noticias de lo que viene para la franquicia como parte de las dos décadas de lanzamiento.

¿Qué viene ahora para el universo Avatar?

Entre los anuncios hechos en la NYCC2025, estuvieron:

Un video de homenaje que levanta el telón y rinde homenaje a los 20 años de fandom de Avatar, destacando momentos icónicos de la serie y rastreando su recorrido desde el debut del piloto en la Comic Con hasta el ascenso del programa como un fenómeno cultural;

Lecturas de mesa en vivo con el elenco original y un fan cosplayer especial seleccionado entre la audiencia, que dieron vida a escenas favoritas de: “El Paso de la Serpiente / Los días perdidos de Appa”, “El Templo del Aire del Oeste” y “El Cometa de Sozin, Parte 4: Avatar Aang”.

Un primer vistazo a las imágenes de una nueva serie de cortos animados en 2D estilo Chibi, disponibles ahora en el canal de YouTube Avatar: The Last Airbender de Nickelodeon., que presentan escenas clásicas reinventadas, cómics derivados y otras historias nuevas del universo Avatar;

El tráiler revela el nuevo “Avatar Legends: The Fighting Game” (título provisorio) de Gameplay Group International Inc., un juego de lucha 1 contra 1 de ritmo rápido con animación 2D dibujada a mano donde los jugadores pueden luchar como sus personajes favoritos de la franquicia Avatar, cuyo lanzamiento está previsto para el verano de 2026 en una variedad de consolas;

Y un resumen de todo lo nuevo y próximo en el mundo de Avatar, incluyendo: obras de arte recientemente lanzadas de la serie animada en 2D Avatar: Seven Havens; el logo de la película Avatar: La leyenda de Aang; y portadas de los libros The Official Baking Book, Bending Academy: Fire #1, Beasts of the Four Nations, City of Echoes y The Awakening of Roku.

¿De qué se trata la franquicia de Avatar: La leyenda de Aang?

Avatar: La leyenda de Aang de Nickelodeon logró gran éxito dependiente de sus tres temporadas (61 episodios), las cuales se transmitieron de febrero de 2005 a julio de 2008, como una de las propiedades animadas más queridas de la historia.

Galardonada con un Premio Peabody y un Primetime Emmy, junto con múltiples Premios Annie y Premios Genesis, la serie sigue las aventuras del protagonista principal Aang y sus amigos, quienes deben derrotar al Señor del Fuego Ozai y poner fin a la Guerra de los Cien Años para restaurar el equilibrio en las Cuatro Naciones. Continuando la próxima era del universo Avatar, Avatar Studios lanzará La leyenda de Aang: La leyenda de Aang el 9 de octubre de 2026.

Además, Nickelodeon anunció la luz verde de Avatar: La leyenda de Aang: Siete refugios, una nueva serie animada en 2D que sigue a una joven maestra tierra que descubre que es la nueva Avatar, expandiendo la rica mitología y la aventura épica de la querida franquicia. Además del éxito de la serie, la propiedad también se ha traducido a varias series de libros superventas, que siguen presentando nuevas historias originales.

La serie de novelas gráficas ha vendido casi 3 millones de ejemplares, y las novelas para adultos jóvenes han permanecido más de 25 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times y han vendido más de 700.000 ejemplares, tanto en formato impreso como en audiolibro.

La serie también ha cobrado vida a nivel mundial a través de atracciones, complejos turísticos y experiencias en vivo con temática de Nickelodeon, incluyendo la gira mundial de 100 ciudades de Avatar: La Leyenda de Aang en Concierto, con una orquesta en vivo que interpreta la icónica banda sonora del programa.