Avanzó Camioneros

El Verde local derrotó 3 a 0 a su homónimo de Ushuaia. De esta manera dio vuelta la historia y dejó el global 4-3. Y avanzó a la cuarta ronda del Torneo Regional Federal Amateur.

RIO GRANDE.- Tierra del Fuego ya tiene su único elenco clasificado a la cuarta ronda del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol, se trata de Camioneros de Río Grande quien el sábado por la noche eliminó a Camioneros de Ushuaia por 3 a 0 y cerró el global 4-3 a su favor, remontando el 1-3 que había sufrido en el cotejo de ida.

Ahora el Verde local jugará una nueva eliminación ante Boxing de Río Gallegos; el 18 de enero en la capital santacruceña y el 25 la revancha será en el Centro Deportivo Municipal.

Toda la semana se habló del equipo ofensivo que iba a plantar Camioneros en su casa para dar vuelta una historia que venía complicada desde el encuentro de ida cuando, en el Hugo Lumbreras, perdió el invicto en el TRFA, y fue así que la dupla técnica integrada por Guillermo Vargas y Marcelo Llanes apostó por ese 1-3-4-3 que tanto ensayó durante la semana previa.

Y la consigna siempre fue alcanzar un gol tempranero para sacarse los nervios de encima y que no los invada la desesperación, pero ni el más fanático pensó que a los 3 minutos el local iba a estar 1 a 0 arriba.

De un tiro de esquina de la izquierda al medio del área, la intentó bajar Jony Torres, la pelota le quedó para una pirueta de Ismael Monte que dio en un defensor, la pelota quedó en el medio para el remate de Rubén Gallo que también fue bloqueado pero la redonda salió disparada para la derecha donde, con poco ángulo, Pichi Bravo la mandó a la red y desató la primera locura de la tardecita.

Durante siete minutos continuó el claro dominio local, que si bien no se tradujo en situaciones claras de gol la intención de presionar al rival en su campo -pese a contar con el viento en contra- fue una constante.

Luego el partido se le hizo más complicado al dueño de casa, se topó con un equipo bien paradito en defensa que le importaba poco despejar la pelota a cualquier lado, intentó manejar los tiempos del cotejo cada vez que pudo tomándose esos segundos de más en cada reposición, y eso fue exasperando al Verde local que quería continuidad en el juego.

La visita, que se paró 1-4-4-2 y pese a contar con el viento a su favor en los primeros 45 minutos no inquietó para nada al arco defendido por Panchito Martínez, sólo algunas corridas esporádicas de Douglas Romero o de Brandon Espinoza, fue lo único que mostró pero que nunca terminó en algo peligroso; mientras que los anfitriones mostraron pocas asociaciones y generaron poco colectivamente, amén del empuje por una cuestión de necesidad.

Y tanto empujó y fue que tuvo su recompensa en el segundo minuto de adición otorgado por el árbitro Julio Mereles; a la salida de un nuevo tiro de esquina al corazón del área, la bajaron al segundo palo, la fue a buscar Gallo y cuando quiso dominar, le saltó encima Bruno Sabater y lo mandó al piso y sin dudar un instante el referí decretó la pena máxima que la Pantera Torres transformó en el gol para el 2 a 0 con el cual se fueron al descanso.

Antes de iniciar el complemento y con la serie igualada, la premisa ahora de los locales era jugar más tranquilos sabiendo que tenían todo a su favor; 45 minutos, el viento en sus espaldas y sobre todo la tranquilidad del resultado.

Pero falló mucho en el último pase para dejar a los delanteros de cara al arquero, muchas veces cayeron en posición de adelanto, y en otras directamente no fueron correctas; mientras que la visita no cambió en nada su manera de esperar el cierre del partido, con pocas intenciones de salir a buscar un descuento, aunque es verdad que se asoció mejor con la pelota, tuvo un buen lapso donde le sacó minutos al juego con buena tenencia, aunque sólo generó una sola situación de riesgo que Fede Bleuer no pudo conectar correctamente de cabeza.

Y los minutos se fueron consumiendo y la nueva conquista del Verde local no aparecía, es más las situaciones de peligro no aparecían hasta que al minuto 34 enganchó para su zurda Lucas Cejas, y su remate en comba con destino de gol pegó en el travesaño; el rebote fue anulado por posiciones adelantadas de los dos delanteros que fueron a buscar esa pelota cuando ambos habían salido perfectamente habilitados en busca de esa pelota.

Y pese a los merecimientos, todo hacía indicar que el pase a la cuarta ronda se iba a definir desde los once metros… A los 48 minutos llegó un tiro de esquina muy bien ejecutado por Cejas al primer palo, peinó al centro Misael Sueldo y entrado de frente al arco Jony Torres, de cabeza, mandó la pelota a la red para desatar la locura total en el Estadio Municipal.

Los dos minutos restantes pasaron rápidamente al olvido y con el pitazo final se desató la fiesta, de jugadores primeros en el campo, y luego estos sumándose a la hinchada que los acompañó en todo momento y la fiesta fue total.

Ahora se viene el siempre complicado Boxing Club de Río Gallegos, pero esa será otra historia y para el año que viene, por ahora, el Verde riograndense disfruta de su clasificación y de que sigue siendo el mejor elenco de la provincia.

Camioneros RG 3 – 0 Camioneros Ush.

1. Francisco Martínez 1. Eduardo Misael Di Lella

6. Rubén Alfredo Gallo 4. Iván Ismael Salazar

2. Juan Manuel Hansen 2. Jorge Enrique Jaime

3. Misael David Sueldo 6. Bruno Nahuel Sabater

4. Gino Luque Carbonell 3. Maximiliano Schwarz

5. Gustavo Andrés Bravo 19. Franco Nicolás Bueno

8. Mario Mauricio Bravo 5. Pablo Rubén Flores

7. Michael Alejandro Ombrosi 13. Uriel Espinoza

10. Jeremías Ponce 7. Federico Gastón Bleuer

9. Jonatan Iván Torres 18. Douglas Romero

11. Ismael Gerardo Monte 16. Brandon Espinoza

E: Andrés Vargas/Marcelo Llanes. E: Rodrigo Ponce.

Goles: 3′ Gustavo Bravo, 48′ y 93′ Jonatan Torres, todos para Camioneros. Arbitro: Julio Mereles. Asistentes: Guillermo Cok y Marcos Moreno. Cancha: Centro Deportivo Municipal. Cambios: En Camioneros Río Grande ingresaron Lucas Cejas en la primera etapa por lesión de Jeremías Ponce; Alejo Carrera y Luciano Salazar por Mauricio Bravo y Michael Ombrosi en la segunda parte. En Camioneros de Ushuaia ingresaron Rodrigo Britos, Mateo Casanova y Lautaro Espinoza. Incidencias: No se registraron.