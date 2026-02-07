Avanza la labor de puesta en valor del Paseo “ARA General Belgrano”

El Municipio de Río Grande se encuentra realizando los trabajos de puesta en valor del Paseo “ARA General Belgrano”, ubicado sobre la Doble Santa Fe, a través de una intervención artística que rinde homenaje al histórico buque y a sus tripulantes, fortaleciendo la memoria colectiva y la causa Malvinas.

Esta iniciativa se enmarca en las políticas públicas que promueven la memoria, la identidad y el reconocimiento permanente a quienes formaron parte de la gesta de Malvinas. En este sentido, se concretaron instancias de trabajo conjunto con el Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande y con artistas del Museo Municipal “Virginia Choquintel”, quienes, junto a trabajadores municipales, diagramaron la intervención de manera articulada e incorporaron material histórico cedido por el propio Centro de Veteranos.

La primera etapa de los trabajos se desarrolla en la doble Santa Fe en el tramo comprendido desde la plaza cívica “Río Grande, Capital Nacional de la Vigilia”, hasta la calle Posadas. En dicho espacio, las estructuras existentes que hacen referencia al ARA General Belgrano están siendo intervenidas con murales temáticos que abordan distintos momentos y relatos vinculados al hundimiento del buque.

Las obras reflejan el hundimiento del ARA General Belgrano, el regreso al continente de los marinos sobrevivientes, la figura del capitán Héctor Bonzo, historias particulares de tripulantes durante el conflicto y un homenaje especial a Cabo Gómez, riograndense caído en el hundimiento del Belgrano.

Cabe destacar que los fragmentos de cartas escritas por marinos a sus familias, frases significativas y referencias a elementos propios de la vida a bordo —que conforman un recorrido de profundo contenido emotivo y testimonial— fueron aportados por el Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”.

El Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con la memoria y la causa Malvinas, impulsando acciones que mantienen vivo el recuerdo y el reconocimiento a quienes dieron todo por la Patria.