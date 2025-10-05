Avanza la investigación por un varamiento de orcas en Bahía San Sebastián

La Secretaría de Ambiente y la Dirección General de Biodiversidad y Conservación, informa que guardaparques provinciales detectaron un varamiento de orcas en un sector de la bahía San Sebastián, dentro de la Reserva Provincial Costa Atlántica.

De acuerdo con el protocolo vigente, se dio aviso al equipo de investigación del CADIC-CONICET, que actualmente se encuentra tomando muestras para determinar las causas del evento. Según lo informado por investigadoras del proyecto IMMA (Proyecto de Investigaciones en Mamíferos Marinos Australes), correspondería a un fenómeno natural, aunque aún resta el análisis de laboratorio correspondiente.

En el marco de la Red Federal de Varamiento de Fauna Marina, se realizaron las consultas oficiales al referente nacional, a fin de conocer si existen registros similares en otras provincias o en sectores del territorio argentino, incluidas la Antártida e Islas Malvinas.

La Secretaría de Ambiente recuerda a la comunidad que, en caso de hallazgos de fauna marina en la costa, no deben trasladar a los animales, tocarlos ni forzarlos a regresar al mar. A su vez, debe mantenerse siempre la distancia y evitar el contacto con ejemplares muertos, ya que pueden transmitir enfermedades.

Ante una emergencia, se solicita comunicarse de inmediato al 103 o 911.