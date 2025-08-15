Se realizó la asamblea N° 144 del Consejo Federal de Educación donde se presentaron las últimas resoluciones vinculadas al Plan Nacional de Alfabetización y los avances en la Educación Técnico Profesional (ETP).

BUENOS AIRES.- El secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano, Carlos Torrendell, encabezó la apertura de la asamblea N° 144 del Consejo Federal de Educación (CFE).

Con la participación de las máximas autoridades de las 24 jurisdicciones educativas, en esta reunión se presentaron las últimas resoluciones vinculadas al Plan Nacional de Alfabetización y los avances en la Educación Técnico Profesional (ETP).

En esta asamblea -coordinada por el secretario general del CFE, José Thomas-, desde la Unidad de Alfabetización, se compartió la actualización de las líneas de la Red Federal de Alfabetización, enmarcadas por dos resoluciones del secretario de Educación.

La Resolución 935 es la que garantiza los fondos para que se lleven adelante los 3 encuentros presenciales de la formación de equipos técnicos, el encuentro presencial (encuentro regional) de la formación de supervisores y el encuentro provincial correspondiente a la formación de directores.

A su vez, la Resolución 1041 es la que, por un lado, crea el Programa Escuelas Alfa en Red y, por el otro, valida la lista de escuelas por jurisdicción y permite la transferencia de fondos para la compra e impresión de materiales específicos para el trabajo de la alfabetización en las aulas.

Además, se dio a conocer el desarrollo y estado actual del programa Hacia la universalización de la jornada completa o extendida 1 Hora +, parte del Plan Nacional de Alfabetización. En acuerdo con las jurisdicciones, el objetivo del proyecto es extender la jornada escolar en las escuelas primarias de gestión estatal de todo el país.

El alcance total del programa es de 11.141 escuelas en 22 jurisdicciones que participan en el programa, es decir, el 59% de las escuelas estatales en el territorio nacional.

Estado del ReNPE

Por otra parte, la subsecretaría de Información y Evaluación Educativa, a cargo de María Cortelezzi, junto con el director Nacional de Información y Estadística Educativa, Hernán Rivas, llevaron adelante una presentación sobre el estado del Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE).

Se trata de otra política prioritaria para seguir mejorando las bases de datos nacionales para poder contar con la información detallada y actualizada que facilite la planificación y ejecución de políticas educativas.

El ReNPE estará habilitado para que lo complete el personal educativo de todo el país a partir del mes de octubre.

Formación técnico-profesional

Desde el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) se presentaron nuevos marcos de referencia que actualizan y fortalecen la formación técnico-profesional en sectores estratégicos para el desarrollo productivo y social del país. Estos marcos fueron aprobados por los miembros de la asamblea y se centran en distintas áreas. En el sector agropecuario, se incorporan perfiles para Productor de Flores de Corte y Follaje y Productor de Plantas en Vivero.

Asimismo, el sector informático suma el perfil de Asistente de Soporte Informático, en la actividad minera, se incorporan competencias para Perforista Minero, Asistente del Perforista Minero, Operador de Plantas de Tratamiento de Gas y Operador de Tratamiento de Crudo y Agua.

En tanto, también se trató un diseño curricular recomendado correspondiente al área metalmecánica, mecánica, electricidad y electrónica, relacionado con la Conservación de Ascensores y otros equipos fijos de transporte vertical.

Red Federal de Becas

La asamblea continuó con la presentación de la Red Federal de Becas, a cargo del director nacional de Inclusión y Extensión Educativa, Mauricio Terror Miguez, cuyas metas principales son fortalecer y articular las políticas de becas para garantizar el acceso, permanencia y egreso educativo de los estudiantes; así como la creación de un espacio de trabajo federal y participativo para la cooperación y el intercambio entre todas las jurisdicciones.

La Red estará compuesta por los referentes de cada jurisdicción designados por sus autoridades educativas y el Consejo de Universidades.

Alfabetización Financiera

Por otra parte, Vota presentó el Programa Nacional de Alfabetización Financiera. El proyecto pretende integrar la educación financiera de manera transversal en la currícula escolar de las 24 jurisdicciones.

El subsecretario realizó una convocatoria para dos cursos de capacitación docente a dictarse en el mes de septiembre: Conceptos Básicos de la Educación Financiera y Didáctica para la Educación Financiera. Así mismo, el funcionario expuso el Programa Nacional de Habilidades Socioemocionales.