Avances en el acuerdo con la Universidad Ovidius de Rumania

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) y la Universidad Ovidius de Constanza avanzan en la formalización de un Acuerdo de Cooperación dentro del marco de los programas de Erasmus+ con el propósito de generar sinergias entre ambas instituciones.

El Acuerdo establece un marco de colaboración para el desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas enfocadas en el estudio del medio ambiente. Asimismo, contempla intercambios entre las dos instituciones para docentes y estudiantes de ambas casas de estudio así como también prevé la producción e intercambio de información, la promoción de estudios e investigaciones específicas, y la participación en proyectos que favorezcan la aplicación de conocimientos teóricos, prácticos y empíricos.

La Universidad Ovidius de Constanza es la universidad más grande del sudeste de Rumania y de toda la Unión Europea en la región del Mar Negro, con más de 15 000 estudiantes y una comunidad internacional diversa.

Sus áreas de enseñanza abarcan ciencias médicas y naturales, ingeniería, ciencias sociales y económicas, derecho, humanidades, teología y artes, lo que la convierte en una institución multidisciplinaria con amplias oportunidades académicas. Además, la universidad pone un fuerte énfasis en la internacionalización y movilidad estudiantil, contando con más de 1 100 estudiantes internacionales y numerosos acuerdos bajo el programa Erasmus+, promoviendo experiencias académicas en el extranjero y la diversidad cultural en el campus.

Las acciones derivadas del presente acuerdo serán instrumentadas mediante convenios específicos, en los que se detallará la participación de cada parte. La vigencia del convenio será de cinco años a partir de la fecha de su firma, con renovación automática, salvo manifestación expresa en contrario. Este acuerdo representa un paso significativo en la articulación entre instituciones de educación superior, orientado a fortalecer la calidad académica y el impacto territorial de sus iniciativas.