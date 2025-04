Avances científicos mejoran el pronóstico de la leucemia más frecuente

La leucemia mieloide aguda es considerada la leucemia más frecuente: representa en adultos cerca de 1 de cada 3 casos y 8 de cada 10 de las de tipo agudo; constituye alrededor del 1% de todos los casos de cáncer.

BUENOS AIRES (NA).- Con motivo del Día Mundial de la Concientización de la LMA, que se conmemoró el lunes, desde la Asociación Leucemia Mieloide Argentina (ALMA) subrayaron que se trata de un tipo de leucemia complejo que requiere un abordaje intensivo e inmediato y destacaron que la ciencia viene desarrollando -sobre todo en los últimos años- distintos avances que han mejorado la especificidad del tratamiento y, lo que es más importante, su eficacia y seguridad en términos de prolongación de la vida.

«Quienes acompañamos a pacientes con leucemias, como hacemos desde ALMA, sabemos lo complejo que ha sido el abordaje de esta enfermedad históricamente, por eso estamos muy entusiasmados con los avances que ha habido en los últimos años, que permiten un panorama mucho más esperanzador que el de 10 años atrás. Más allá de que aún quede un largo camino por recorrer hasta poder controlar esta enfermedad de forma adecuada», sostuvo Fernando Piotrowski, paciente y director ejecutivo de ALMA.

El objetivo es lograr una remisión completa -es decir, que la médula ósea y los recuentos de células en sangre vuelvan a la normalidad- y sostenerla en el tiempo. Esto es: que no haya señales de leucemia, incluso ante estudios moleculares de alta sensibilidad.

La Dra. María Marta Rivas, médica hematóloga, jefa del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Austral y Coordinadora de la Subcomisión de Leucemias agudas de la Sociedad Argentina de Hematología (SAH), reconoció: «Se continúa investigando para comprender cómo las células normales de la médula ósea pueden transformarse en células leucémicas. Hoy se sabe que existen distintos tipos de leucemia mieloide aguda y que cada uno puede presentar cambios en el ADN -llamados mutaciones- que influyen tanto en la evolución de la enfermedad como en los tratamientos que podrían ser más efectivos para cada persona».

El tratamiento convencional para esta leucemia puede ser muy efectivo en algunos casos, pero no en todos. «El estándar es la indicación de ciclos intensivos de quimioterapia. Un porcentaje significativo responde a este tratamiento. Sin embargo, durante los últimos años han aparecido terapias dirigidas con diferentes mecanismos de acción que actúan sobre las distintas alteraciones genéticas inherentes a cada subtipo de enfermedad y que pueden determinar la elección terapéutica», explicó la Dra. Rivas.

Por otro lado, teniendo en cuenta que esta enfermedad es más frecuente en personas mayores, hay pacientes no aptos para recibir esos ciclos intensivos de quimioterapia por edad avanzada, fragilidad, estado general de salud u otros condicionamientos.

Para ellos también existen tratamientos libres de quimioterapia que han demostrado resultados favorables en la prolongación de la sobrevida y la reducción del riesgo de mortalidad.

«Confiamos en que esta innovación, que tanto ha mejorado la calidad de vida de los pacientes, pueda seguir llegando y esté disponible en nuestro país. Vemos con preocupación los recientes anuncios vinculados con la evaluación de nuevas tecnologías, por eso expresamos nuestro compromiso para trabajar junto con los decisores de políticas de salud. Existen aún muchas necesidades insatisfechas y la ciencia avanza cada día más para lograr mejores resultados», sostuvieron desde ALMA.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Científicos trabajando en el laboratorio | EP