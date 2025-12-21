Autorizan al Ejecutivo Municipal unificar o suprimir secretarías

En la novena sesión ordinaria del Concejo Deliberante concejalas y concejales aprobaron una serie de proyectos que apuntan a fortalecer el rol del Estado municipal, optimizar su funcionamiento y ampliar derechos para los vecinos y vecinas de la ciudad.

USHUAIA.- La concejala y presidenta del bloque del Partido Justicialista, Laura Avila, informó que se aprobó el proyecto de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suprimir y/o unificar secretarías, así como a modificar sus denominaciones, misiones y funciones, sin aumentar la cantidad de secretarías existentes, con el fin de reorganizar la estructura del Gabinete Municipal de manera eficiente y acorde a la realidad actual.

Al respecto, Avila remarcó que “esta es una herramienta necesaria para ordenar el funcionamiento del Municipio, optimizar recursos y priorizar políticas públicas en un escenario de caída de recursos nacionales”.

En la sesión también se aprobó la creación del Programa Municipal de Sepelio Solidario, “es una política pública de carácter social que garantiza el acceso a un sepelio digno para las personas residentes en Ushuaia, acompañando a las familias en uno de los momentos de mayor vulnerabilidad” afirmó Avila y agregó que “el Estado no puede mirar para otro lado cuando una familia atraviesa una situación tan difícil. Esta ordenanza viene a dar una respuesta humana y solidaria”.

Asimismo, por unanimidad se sancionó la ordenanza que asigna el nombre “Dra. María Estela Mansur” al Paseo/Galería a cielo abierto ubicado en el Paseo de las Rosas, en reconocimiento a su invaluable aporte científico, académico y social, y a su compromiso con la historia, la identidad y el desarrollo de la provincia. “Impulsamos desde nuestra banca esta ordenanza porque nombrar nuestros espacios públicos también es construir memoria e identidad colectiva, es reconocer a las mujeres protagonistas de nuestra historia”, señaló la concejala.

Laura Avila subrayó que “en un país donde el Gobierno Nacional ajusta, paraliza obras y se retira de sus responsabilidades, desde Ushuaia seguimos apostando a un Estado municipal eficiente, cercano y comprometido con su pueblo, que cuide los recursos pero, sobre todo, cuide a las familias de nuestra ciudad”.